Per chi ama i cani e li tratta quasi come dei figli la distinzione tra razze è davvero minima. Negli ultimi anni, infatti le famiglie del nostro Paese hanno dimostrato una particolare predilezione per abbinare il cane di razza con il classico “bastardino”. Decisamente degli esempi belli che testimoniano come si possa abbinare il piacere dell’acquisto a quello dell’adozione. Per fortuna se ci sono ancora esseri spregevoli che li abbandonano come oggetti, ce ne sono anche di più che donano loro una vita ancora più felice. Tornando agli esemplari di razza, ecco perché gli italiani amano queste 4 razze di cani e tutte le loro caratteristiche. Forse un po’ a sorpresa al primo posto troveremo una razza che aveva conosciuto tanta gloria grazie a svariati personaggi della tv.

Chi è il più amato dagli italiani

Secondo le statistiche di vendita, torna sul podio del più venduto in Italia il pastore tedesco. Un amico affettuosissimo, fedele come pochi e incredibilmente adatto a fare la guardia sia alla casa che alla famiglia. Dotato di enorme coraggio, ancora oggi questa razza è una delle più utilizzate dalla polizia, in aeroporto e in fase di salvataggio. Un cane che per la sua stazza ha ovviamente bisogno di movimento, ma che sa adattarsi molto bene anche agli spazi dell’appartamento.

Ecco perché gli italiani amano queste 4 razze di cani e tutte le loro caratteristiche

Se abbiamo tanta voglia e tanta passione per l’aria aperta, al secondo posto delle statistiche, si piazza il cane che fa per noi: il setter inglese. Nato come instancabile cane da caccia, questo esemplare dolcissimo anche con i bambini, possiede nel suo DNA l’attività fisica. Decisamente sconsigliato se per motivi di lavoro non riusciamo a dedicargli ore a sufficienza di svago e movimento durante la giornata. Ma ricordiamoci anche di queste 5 razze canine che si adattano alla nostra personalità garantendoci fedeltà e amicizia.

Labrador e Golden retriever

Molti li confondono ancora perché abbastanza simili, Golden e Labrador non abbandonano la classifica dei prediletti dagli italiani. Due razze che si sono meritate migliaia e migliaia di medaglie in fase di soccorso, aiuto e recupero. Ultimamente negli ospedali sono utilizzati anche per la pet therapy grazie all’incredibile equilibrio caratteriale e all’amore innato che hanno per i bambini. Sono cani estremamente socievoli, amici preziosi e fedeli, ma attenzione che a loro volta abbisognano di parecchio movimento. Detto da chi ha esperienza nel settore, attenzione perché sono dei super golosi e tenderebbero a mangiare tutto il giorno. Infine, un consiglio utile su come disinfettare le zampe dei nostri animali domestici con la pandemia.

