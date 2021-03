Chi possiede cani e li ama sa che i nostri amici pelosi possiedono un olfatto incredibile. Come pochi altri animali sanno infatti sentire gli odori a distanza. E, in maniera concentrata. L’olfatto dei nostri cani non sopporta questi odori tradizionali di casa a cui dobbiamo fare attenzione per non creargli disagio. Chissà quante volte ci sarà infatti capitato di vedere starnutire Fido, che poi si rotola magari sul tappeto. Ecco, questa azione che a noi fa ridere, al nostro amico dà però molto fastidio.

Le precauzioni della memoria olfattiva

Gli esperti stimano che i cani abbiano un olfatto sviluppato fino a 50 volte il nostro. Ma, non solo, perché, anche la memoria olfattiva è incredibilmente sviluppata. Quando siamo a passeggio e due cani cominciano a ringhiarsi a distanza, più della vista è l’olfatto a far scatenare la rissa. Così, come d’altro canto, soprattutto per i maschietti, la passeggiata è motivo di gioia anche per andare alla scoperta degli odori presenti.

Agrumi e oli essenziali

L’olfatto dei nostri cani non sopporta questi odori tradizionali di casa a cui dobbiamo fare attenzione, partendo da agrumi e oli essenziali. Li sponsorizziamo sempre nei nostri articoli, parlando di pulizia e igiene della casa, in maniera naturale. Purtroppo, però, sono tra le sostanze maggiormente odiate dai nostri amici. Anzi, se vogliamo che il cane non si avvicini a determinati luoghi della casa, potremmo proprio usare questo deterrente. Ma, facciamolo solo in casi estremi, proprio per la nocività all’olfatto. Molti dei prodotti, per esempio, che servono a far smettere di fare la pipì in casa, contengono proprio gli agrumi.

Aceto e alcol

Altri due prodotti che usiamo sempre in casa: alcol e aceto. Altri due nemici dell’olfatto di Fido. E, attenzione, se il nostro amico si taglia o perde sangue, non utilizziamo assolutamente prodotti disinfettanti a base di alcol. Capitolo aceto: qualcuno lo utilizza come metodo naturale per evitare la puzza del pelo. Soprattutto per i nostri amici a pelo lungo. Se, da un lato, è vero che l’aceto allontana gli odori, dall’altro i cani non lo amano particolarmente. In caso di toilettatura casalinga, semmai, mischiamolo allo shampoo a secco.

