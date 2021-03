L’igienizzazione con la pandemia passa anche dai nostri amici a quattro zampe. Soprattutto i cani che portiamo a passeggio. L’Istituto Superiore della Sanità ha affrontato questo tema che riguarda moltissime famiglie italiane. Con consigli preziosi e suggerimenti su cosa fare e non con l’igiene dei nostri amici. Vediamo assieme ai nostri Esperti della Redazione un riassunto con le parti più interessanti e utili. Come disinfettare le zampe dei nostri animali domestici con la pandemia, ma senza danneggiarli.

No alla candeggina o similari

L’Istituto Superiore della Sanità è partito da un quesito su come disinfettare le zampe dei nostri animali domestici con la pandemia. Possiamo usare la candeggina o similari? Quesiti rivolti soprattutto da chi vive in città e porta l’amico peloso a passeggiare tra smog e inquinamento. La risposta è negativa: assolutamente vietato. Nemmeno se la diluiamo con il 75% di acqua. Prodotti troppo aggressivi potrebbero irritare la cute e i tessuti dei nostri compagni, magari provocando loro anche dei forti pruriti. Ricordiamo anche che, leccandosi, potrebbero poi ingerire le sostanze e stare male.

Ecco allora cosa consigliano invece gli Esperti:

consultare il proprio veterinario per prodotti specifici e chiarimenti eventuali;

utilizzare della semplice acqua con sapone neutro;

spazzolare il manto e pulirlo con prodotti naturali. Come quelli che abbiamo visto nell’articolo dedicato e al quale rimandiamo nell’approfondimento sottostante.

Non usiamo i profumi sui nostri cani

Visto che ci siamo, affrontiamo anche un altro tema spinoso sulla salute dei nostri cani e sulla pericolosità di dare loro del semplice profumo. Secondo gli esperti, infatti, anche se saremmo tentati di profumarli quando non emanano un odore particolarmente buono, evitiamo di profumare i nostri amici perché:

il pelo potrebbe opacizzarsi;

potrebbero rotolarsi nella cacca degli altri per eliminare l’odore intenso;

potremmo danneggiare il loro olfatto, che, ricordiamo è 40 volte più potente e sensibile del nostro.

E, attenzione, perché un cane profumato non con prodotti “suoi” è un esemplare che nel branco non rappresenta più un simile, ma addirittura una possibile minaccia. Come disinfettare le zampe dei nostri animali domestici con la pandemia, evitando però di farli stare male.

Approfondimento

Come lucidare il pelo dei nostri animali domestici in modo naturale