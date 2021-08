Ci siamo mai chiesti veramente cosa significa avere un cane in casa? Quando decidiamo di prendere un animale, spesso lo si fa perché magari i nostri figli ne vogliono uno, o semplicemente perché amiamo gli animali. Ma un cane, in realtà, va ben oltre questo, perché, pensandoci bene, avere un cane in casa fa bene alla salute di tutta la famiglia sotto vari aspetti.

Il cane può essere un tornado di felicità, ma allo stesso tempo è una responsabilità, perché non è un peluche. Il cane ha bisogno di attenzioni, ha bisogno che qualcuno gli dia del cibo, ha bisogno di uscire per fare i bisogni, ma anche di correre nel parco. Insomma, quando uno decide di prendere un cane, deve mettere sulla bilancia tutti i pro e tutti i contro. Infatti, ad esempio, quando si vuole adottare un cane che si trova al canile, spesso viene fatta una valutazione “psicologica” a chi decide di adottarlo. Questo perché non tutti sono in grado di gestire un cane. Ma dal momento che il nostro amico a quattro zampe entra in casa, quali sono i benefici che apporta alla nostra vita?

Avere un cane in casa fa bene alla salute di tutta la famiglia sotto vari aspetti

La prima cosa fondamentale da dire è che un cane ci rende responsabili. Se prima la nostra vita girava attorno a noi, dopo non sarà più così. Oltre ai nostri bisogni sarà necessario aggiungere quelli del cane. E questo ci migliora il senso di responsabilità, ad esempio aiuta i bambini o ragazzi a crescere più coscienzioso verso gli altri.

Il cane fa bene anche all’anima. Si sente spesso dire che il cane è il migliore amico dell’uomo e forse è proprio così. Riesce a colmare i vuoti che le persone hanno. Molte persone anziane, infatti, hanno un cane che tiene loro compagnia. Con un cane in casa c’è una minore percezione dell’isolamento sociale che a volte può incombere.

Infine, un cane fa bene al fisico. Dato che deve essere portato a spasso più volte al giorno e deve correre al parco, questo invoglierà i proprietari a fare attività fisica all’aperto con il proprio animale. E oltre ad essere un momento che fa bene al fisico, fa bene anche al legame padrone-cane.

Un amico a quattro zampe in casa, quindi, è veramente un tornado di felicità e di salute per tutti. È importante, però, non dimenticarsi mai che tutto il bene che egli dimostra a noi poi deve essere ricambiato, sempre.

