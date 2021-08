Solitamente quando decidiamo di riempire la nostra vita con la presenza di uno o più amici a quattro zampe, i criteri di scelta sono abbastanza semplici. Se andiamo al canile, tra mille sguardi dolcissimi, cerchiamo l’amico che ci fa scattare la scintilla anche con un semplice gesto. Se invece decidiamo di acquistare un cane di razza, allora la scelta cade sulla bellezza, sul pedigree e su determinate caratteristiche caratteriali e fisiche. Ma troppo spesso non pensiamo che in base al nostro carattere dovremmo cercare di scegliere la razza migliore. Ecco allora qualche consiglio su 5 razze canine che si adattano alla nostra personalità garantendoci fedeltà e amicizia.

Chi è determinato può andare su questo cane testardo

Quando ci danno dei testardi non sappiamo mai se si riferiscano a un pregio o un difetto. Quelle persone che infatti non mollano mai e fanno della perseveranza una caratteristica, vengono spesso additate di essere anche dei “testoni”. Ecco allora che dalla tradizione venatoria i vari tipi di “Bassotto” sono gli amici ideali per chi vuole condividere la propria testa dura e la determinazione. Non facciamoci però intenerire dai suoi occhioni e dal suo musetto, perché questa razza canina è molto caparbia e farà di tutto per primeggiare anche in casa. Ecco perché non dobbiamo permettere al nostro cane di entrare e uscire di casa per primo, soprattutto con razze come questa.

5 razze canine che si adattano alla nostra personalità garantendoci fedeltà e amicizia

C’erano due razze splendide che ormai tanti anni fa la televisione aveva portato alla ribalta: il Collie e il Dalmata. Se eleganza e classe sono i tratti distintivi del nostro carattere, queste due razze allora faranno decisamente per noi. Sono entrambi molto affettuosi, tranquilli e particolarmente adatti a vivere con i bambini anche in appartamento. Nonostante questo, ricordiamoci l’errore da non commettere mai quando usciamo in passeggiata col cane.

Una vita spensierata e allegra

Il Barboncino nelle sue varie versioni da “toy” a gigante è da sempre uno dei simboli della nobiltà e dell’aristocrazia. Compagni inseparabili di tantissime signore, magari vedove, e con i figli già grandi. Questi simpatici cagnolini non sono però solo dei peluche da mettere dove vogliamo. Chi li ha e li conosce sa infatti che sono pieni di allegria, spensieratezza e vivacità.

Una vita tranquilla ma con tanta attività

Chiudiamo la nostra carrellata di cani con due razze che per esperienza personale professionale sono davvero meravigliose, senza nulla togliere alle altre: il Labrador e il Golden Retriever. Sono cani che vediamo protagonisti di salvataggi e lanci, tuffi e salti. Intelligenti e generosi, audaci e furbi, ma anche coccoloni e talmente adattabili alla vita del padrone e della famiglia da sembrare umani. Sanno stare ore in casa coi padroni ma anche altrettanto a spasso e in giro a divertirsi. Perfetti per chi ama alternare il divano allo sport senza compromessi.

