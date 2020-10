Quanto sono comodi i legumi precotti e pronti all’uso. Non c’è bisogno di lavarli e filtrarli. Non dobbiamo cuocerli a lungo e in un battibaleno sono già pronti per la nostra tavola. Ma, rispetto a quelli secchi, presentano comunque delle piccole differenze che dobbiamo analizzare. Non temete, perché se siete abituati a utilizzare a quelli precotti, potrete continuare a farlo ma con qualche accorgimento in più. All’interno delle lattine, infatti, restano dei depositi che dobbiamo rimuovere. Ecco perché bisogna sempre risciacquare i legumi in lattina, come vi consigliano gli Esperti della nostra Redazione.

Presenza di sale e zucchero

Per diversi anni è stata inutilmente alimentata una polemica tra la differenza dei legumi inscatolati e quelli essiccati. I controlli effettuati dalle società produttrici e dagli organi preposti hanno evidenziato quanto segue. La differenza principale che potrete riscontrare nei legumi in lattina è la presenza di:

a) sale;

b) zucchero.

Presenza, del resto, assolutamente normale perché il sale e lo zucchero mantengono più a lungo la conservazione di questi alimenti. Non dimentichiamoci che il sale, per secoli, è stato il sostituto naturale dei moderni frigoriferi e dei sistemi di conservazione. Attenzione, però, che in qualche caso, può esserci la presenza del glutammato monosodico, sostanza nociva per il nostro fisico. Cosa, comunque, molto improbabile soprattutto nei prodotti italiani. Per questo i nostri Esperti vi consigliano di comperare sempre legumi nostrani. Lo zucchero, invece, se pur in parte minima, fa parte delle confezioni in scatola dei piselli, al fine di mantenerne la dolcezza. Ecco perché bisogna sempre risciacquare i legumi in lattina, così da eliminare questi residui.

I valori energetici

Acquistare e utilizzare i legumi in lattina non significa, comunque, rinunciare ai loro valori energetici e nutrizionali. Stando, infatti, alle analisi di laboratorio, quelli precotti inscatolati possono perdere solo una minima parte del contenuto proteico. Una differenza di cui tenere conto, nel caso in cui seguiate una dieta proteica sportiva o energetica, che andrà quindi integrata. Il contenuto invece di fibre, vitamine e minerali resta invariato.

