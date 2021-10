Ogni ricetta ha i suoi scarti e molto spesso, quando cuciniamo, siamo costretti a buttarli via.

Infatti, non sempre esistono dei modi alternativi per recuperarli oppure non li conosciamo ancora. Come sappiamo, conoscerli è utile non solo per limitare gli sprechi e risparmiare, ma anche per creare dei prodotti naturali fai-da-te. È questo il caso di un ingrediente i cui scarti sono utilissimi per la pelle.

Ecco come ottenere una pelle perfetta con questo ingrediente che non butteremo mai più via

Quando prepariamo un dolce, le uova sono un ingrediente importantissimo. A volte però dobbiamo usare solo i tuorli, trovandoci quindi con degli albumi inutilizzati. Buttarli via sarebbe davvero un peccato e uno spreco di cibo e di denaro, ma da ora in avanti non dovremo più farlo. Esistono infatti non solo delle ricette gustose per il palato, ma anche delle soluzioni fai-da-te naturali utilissime per la pelle.

Maschera per il viso rigenerante e purificante con albume e limone

Questo metodo forse poco conosciuto è molto utile per rigenerare e purificare la pelle. Si tratta di una maschera naturale per il viso a base di albume e limone molto semplice da preparare.

L’albume serve a rassodare la pelle e a eliminare le imperfezioni, mentre il succo di limone ha un potere astringente e agisce contro i batteri che causano acne e punti neri.

Si raccomanda sempre di fare attenzione nell’applicare questi metodi casalinghi nel caso di pelle particolarmente sensibile o allergie.

Un viso rigenerato e purificato seguendo questa semplice ricetta

Ecco la ricetta per preparare la maschera per il viso a base di albume e limone:

montare a neve l’albume con uno sbattitore finché non si trasformerà in una spuma soffice come schiuma da barba. Un test per verificare che l’albume sia ben montato è quello di provare a capovolgere il contenitore. Se abbiamo fatto un buon lavoro, l’uovo dovrebbe rimanere nella ciotola. Attenzione a capovolgere il contenitore lentamente per evitare che la parte ancora liquida sporchi il piano di lavoro; aggiungere un po’ di succo di limone nella ciotola con l’albume montato e mescolare delicatamente con un cucchiaio; preparare il viso lavandolo con l’acqua calda per dilatare i pori; prendere un po’ di spuma con le dita o con un batuffolo di cotone e applicarla sul viso con movimenti circolari, evitando il contorno occhi, naso e labbra; lasciare agire per circa 10 minuti, finché non sentiamo “tirare” la pelle; risciacquare abbondantemente con acqua tiepida facendo attenzione a non far andare la maschera negli occhi; tamponare la pelle con un asciugamano pulito.

Sentiremo la nostra pelle liscia e pura, e se è ci sembra disidratata possiamo applicare sul viso un po’ di crema idratante e massaggiare delicatamente con movimenti circolari per nutrirla.

In conclusione, ecco come ottenere una pelle perfetta con questo ingrediente che non butteremo mai più via. Sempre per limitare gli sprechi e risparmiare, con 3 fantastiche idee da oggi non butteremo più i fiori appassiti, anzi li terremo per molto tempo.