Iniziare il pranzo o la cena con un ottimo antipasto è un must soprattutto se abbiamo degli ospiti a tavola. Gli antipasti però possono richiedere dei tempi di preparazione anche prolungati. Per questo, è consigliabile avere sempre a portata di mano un antipasto pronto, che ci farà fare bella figura con gli ospiti. Oggi presentiamo un antipasto fino a poco tempo fa poco conosciuto al di fuori della Sicilia, ma che ora si sta diffondendo in tutta Italia. Vediamo di che cosa si tratta.

Viene dalla Sicilia l’antipasto semplice ma raffinato che sta conquistando le tavole di tutta Italia

Ma di quale antipasto stiamo parlando? Ci riferiamo all’ottimo capuliato. Il capuliato, il cui nome significa ‘triturato’ o ‘sminuzzato’, è un preparato a base di pomodori secchi. Il processo di lavorazione è generalmente molto fedele alla tradizione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

I pomodori maturi vengono essiccati al sole e poi sminuzzati e messi sott’olio a volte con l’aggiunta di aromi e condimenti, quali alloro, peperoncino, basilico o prezzemolo. Il risultato è un preparato saporitissimo e perfetto per essere messo in tavola in molte occasioni.

Il capuliato è una vera delizia gustosissima, salutare e sfiziosa che sta conquistando sempre di più le tavole degli italiani. Viene dalla Sicilia l’antipasto semplice ma raffinato che sta conquistando le tavole di tutta Italia. Ma vediamo qualche consiglio su come gustarcelo al meglio.

Ottimo per insaporire bruschette, tartine o focacce

Il capuliato è perfetto protagonista dei nostri antipasti a base di tartine, bruschette o focacce. È sufficiente metterne un cucchiaino su una tartina per trasformarlo in una vera delizia. Ottimo anche accompagnato da pane fresco o da focaccia per un antipasto ancora più ricco

Perfetto anche come contorno

Ma il capuliato non accompagna soltanto antipasti freddi. È infatti perfetto anche come contorno per accompagnare un secondo di carne o di verdure. Da provare con le patate al forno, e naturalmente insieme a una gustosissima bistecca.

Delizioso con il formaggio

Proviamo un cucchiaino di capuliato insieme al formaggio fresco o stagionato. Il nostro palato andrà in brodo di giuggiole e ci ringrazierà

Proviamolo anche nella pasta

Un altro suggerimento per gustare al meglio il capuliato è quello di metterlo nella pasta. Lo possiamo usare come se fosse un pesto di basilico.

Ideale a questo scopo sono i formati lunghi, come gli spaghetti e le linguine. Aggiungiamo alla nostra pasta anche aglio e prezzemolo per una vera esplosione di sapori mediterranei.

Infine, un altro utile suggerimento per una pasta velocissima e gustosa a base di pomodori secchi: sugo di pomodori secchi e capperi per un primo piatto mediterraneo vivace e coinvolgente.