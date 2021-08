Partiamo col dire che un’ora di nuoto al giorno aiuta a controllare il peso e tonifica il corpo. Quindi, dovremmo approfittare dell’estate per nuotare, anziché sprecare il tempo sdraiati sul lettino. Si tratta, inoltre, di una ginnastica dolce in quanto si lavora in assenza di forza di gravità. A fronte di ciò, il vantaggio è che si consumano un bel pò di calorie. Si pensi che un’ora di nuoto fa bruciare ad una donna dalle 360 a 660 calorie, a seconda dell’impegno.

Per gli uomini, invece, addirittura si va dalle 450 alle 820 calorie. Un’ora di nuoto, però, per chi è poco abituato, potrebbe costare troppa fatica. Quindi, occorre modulare l’impegno in base alle capacità personali. Ma come è preferibile nuotare? Ebbene, ecco lo stile di nuoto da preferire perché aiuta a tonificare il corpo.

Ecco lo stile di nuoto da preferire perché aiuta a tonificare il corpo

Per rispondere alla domanda, l’ideale sarebbe fare 2 o 3 nuotate al giorno, alternando i diversi stili. Infatti, ciascuno di essi presenta dei vantaggi suoi propri. Ad esempio, lo stile libero, interviene a migliorare le parti del corpo a cui le donne tengono particolarmente. Infatti: rassoda i glutei, rinforza l’addome, allunga la schiena e la muscolatura degli arti inferiori. Poi, lo stile a rana snellisce le gambe e le tonifica.

Il dorso, rinforza spalle e gambe ed è fortemente consigliato a chi ha problemi di schiena. Infine, c’è il delfino, che è il più faticoso, coinvolge l’intera muscolatura. Tuttavia, esso non è tanto adatto a chiunque in quanto per essere svolto correttamente richiede tecnica, molta forza e agilità. E’ sicuramente lo stile che consente un maggior consumo di calorie ma, di certo, non è da tutti. Quindi, il consiglio è di nuotare per quanto possibile utilizzando gli stili che si confanno meglio alle proprie esigenze.