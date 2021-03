Come vestirsi per sembrare più magre e alte? Ecco 5 consigli fashion

Ogni donna vorrebbe sentirsi sempre apprezzata e, soprattutto, bene con sé stessa. Di conseguenza, quelli che di seguito indicheremo, sono dei consigli che ciascuna di noi vorrebbe ricevere. Sì, perchè quando dobbiamo uscire di casa, una delle domande più frequenti che ci poniamo è, certamente: “ come vestirsi per sembrare più magre e alte?”. Non tutte, infatti, hanno il pregio di esserlo per natura, sicchè utilizzare qualche trucchetto per migliorarsi o per rendere al meglio, rappresenta un’aspirazione irrinunciabile!

Semmai, il tempo di andare in palestra scarseggia, tra lavoro e impegni familiari e, nella routine quotidiana, fare la dieta ferrea non ci riesce del tutto. Quindi, approdiamo a quali sono i 5 rimedi a cui possiamo ricorrere per apparire proprio come vorremmo essere: snelle e slanciate.

Si tratta di 5 consigli fashion seguendo i quali, certamente, non rimarremo deluse, anzi! Saremo proprio piacevoli e alla moda.

1) Indossare scarpe comode a punta.

Non sempre, soprattutto quando devono percorrersi lunghi tragitti o si deve andare a lavoro, è agevole l’utilizzo degli scomodi tacchi. Quindi, un modo per assottigliare i polpacci e guadagnare centimetri in altezza è quello di indossare un paio di flat shoes a punta.

Esse, infatti, affusolano il piede e si abbinano con tutto.

2) Utilizzare gonne e pantaloni a vita alta.

Ebbene, il secondo consiglio moda, è quello di indossare sempre capi a vita alta. Si tratta, infatti, di metodo infallibile per sembrare più alte e magre. In abbinamento a detti capi, poi, è preferibile indossare maglie corte, che ingannano ancor più l’occhio esterno. Infine, a completamento del look, va indossata una giacca che copre i fianchi.

3) Preferire sempre la tinta unita.

Alla domanda: “come vestirsi per sembrare più magre e alte?”, non può mancare il consiglio sulla scelta del colore, che deve essere, rigorosamente la tinta unita. Esso, dona verticalità alla figura ed assicura un effetto ottico dimagrante. Inoltre, la incredibile verità è che non solo il nero garantisce questo effetto ma tutte le tonalità accese, come il rosa, il rosso e il verde.

4) Indossare le scarpe senza calze

Anche indossare i tacchi, che di per sé ci potrebbe far pensare di aver risolto il problema dell’altezza, può avvenire in modo migliorativo. Si tratta di indossare i tacchi senza calze, sia utilizzando sandali che dècollète. E’ un trucchetto che utilizzano le star, da sempre, per apparire più slanciate.

5) Scegliere fantasie verticali.

Ebbene, se ci piacciono le fantasie, non è detto che dobbiamo rinunciarci!

Infatti, è un luogo comune quello secondo cui esse rendono tozze e goffe. Potremmo dire: “dipende dalle fantasie”. In particolare, quelle verticali sono perfette per donare un aspetto più slanciato. Da evitare invece quelle orizzontali, che aumentano, all’opposto le dimensioni del busto e delle gambe. Quindi, un gessato, in caso di incontro formale, potrebbe renderci davvero piacevoli. Insomma, si può fare davvero molto per migliorare il nostro aspetto. L’importante è prestare attenzione a ciò che si indossa!