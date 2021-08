Le infezioni delle vie urinarie interessano principalmente le donne, a causa della loro struttura anatomica. L’uretra è posta vicino all’ano, per questo motivo è esposta maggiormente agli attacchi dei batteri e germi fecali.

Ogni anno, circa il 10% delle donne in età fertile e sessualmente attiva ne è colpita.

Anche gli uomini e i bambini, in percentuale minore, possono incorrere in questo problema molto fastidioso.

In questo articolo vedremo quali sono i cibi da mangiare per combattere e prevenire le fastidiosissime infezioni delle vie urinarie.

La cura per le infezioni delle vie urinarie è farmacologica e si interviene con degli antibiotici specifici.

Per evitare di poter incorrere in questo fastidioso problema, possiamo adottare delle corrette norme igieniche e alimentari con cibi acidi e un sano stile di vita.

Ecco i cibi da mangiare per combattere e prevenire le fastidiosissime infezioni delle vie urinarie

Se viene seguito un regime alimentare che favorisce la diuresi e, che aumenta il consumo dei cibi ad effetto acidificante, riusciamo a intensificare l’eliminazione dei batteri. In più si contribuisce alla regolarità delle evacuazioni e alla riduzione della proliferazione dei batteri fecali, tra i principali portatori di infezioni delle vie urinarie.

Cosa sono i cibi acidificanti

I cibi acidificanti diminuiscono il pH delle urine. Molti batteri non possono crescere con pH bassi e non riescono ad aderire alle pareti delle vie secretrici.

Tra i cibi acidificanti abbiamo:

a) le verdure, i cereali integrali e la frutta;

b) l’aglio, la cipolla e le erbe aromatiche;

c) il pesce fresco;

d) il latte fermentato e i suoi derivati: yogurt e kefyr;

e) i formaggi freschi poco grassi;

f) l’olio extra vergine di oliva a crudo per condire le pietanze.

Gli alimenti da evitare sono:

a) il caffè e il tè;

b) gli alcolici;

c) i formaggi piccanti;

d) le spezie piccanti;

e) le bevande zuccherate;

f) i dolci;

g) insaccati;

h) prodotti in salamoia.

Diminuire invece il consumo di sale e carni rosse preferendo i tagli più magri.

Evitare l’uso di condimenti ricchi di grassi saturi e trans grassi come:

a) burro, margarine, lardo e fritture;

b) senape, maionese, ketchup.

Norme comportamentali

Mantenere una corretta igiene intima quotidiana e intensificarla durante il ciclo mestruale.

Per evitare di trasportare materiale fecale agli orifizi urinari, effettuare dei movimenti che vanno dalla vagina all’ano evitando così le probabilità di provocare un’infezione.

È importante non indossare pantaloni troppo stretti e aderenti e intensificare l’igiene intima durante il ciclo mestruale.

Anche il fumo e la vita sedentaria possono essere fattori di rischio per le infezioni delle vie urinarie.