Il cervello è l’organo principale del sistema nervoso centrale. Quindi, come gli altri organi, esso va salvaguardato. Ciò attraverso la prevenzione e cioè prima ancora che insorgano conseguenze patologiche. Il cervello, infatti, è la sede centrale di diverse funzioni fondamentali dell’organismo, quali memoria, ragionamento, linguaggio, movimento, ecc.

Il principale errore che facciamo nei confronti del cervello è quello di considerare l’allenamento come un’attività che riguarda solo il corpo. Invece, se vogliamo fare prevenzione, dobbiamo tenere allenato il nostro cervello come qualsiasi altro muscolo! Dunque, questi esercizi della mente sono d’obbligo per chi vuole prevenire le malattie neurodegenerative.

Allenare il cervello

Ma vediamo quali sono gli esercizi da fare per prevenire le malattie del cervello. Anzitutto leggere molto e fare la settimana enigmistica o il sudoku. Inoltre, si devono imparare nuovi vocaboli, cercandone il significato sul dizionario.

Poi provare a scrivere un elenco di 20 parole e, dopo 10-15 minuti, cercare di ricordarne il più possibile. Ancora: imparare una nuova lingua, iniziando anche solo con alcune parole. Oppure provare a suonare uno strumento musicale.

Infine, imparare ad orientarsi nello spazio, arrivando in dei luoghi prestabiliti, dopo averne studiato il percorso sulla cartina. Bisogna farlo, però, senza l’ausilio del navigatore.

Questi sono i benefici dell’allenamento del cervello

Tenere allenato il cervello, ci darà molte soddisfazioni, toccandone con mano i benefici. Essi si compendiano nell’aumento della memoria, in un contenimento delle stress e nel miglioramento delle nostre prestazioni mentali complessive.

Inoltre, otterremo il risultato più importante che è quello di prevenire l’insorgenza delle malattie neurodegenerative come Parkinson e Alzheimer.

In definitiva, la prevenzione è la strada più sicura per malattie per le quali, ad oggi, non esistono cure certe. Pertanto ognuno di noi dovrebbe applicare queste regole per aiutare il cervello e mantenersi giovane e a lavorare bene.

