Con soli 15 minuti al giorno potremo avere in una settimana il ventre piatto sfoggiando una linea invidiabile con il nostro costume da bagno

Si parla di tante diete per ridurre la pancia e in generale i chili di troppo. In prossimità dell’estate tutti vorrebbero fare miracoli ma non si può evitare il necessario! Quindi, non illudiamoci che mettendoci a pane e acqua otterremo risultati soddisfacenti.

Bisogna concentrarsi sull’esercizio fisico perchè è la strada più veloce e sicura. Ebbene, Con soli 15 minuti al giorno potremo avere in una settimana il ventre piatto. Il tutto, sfoggiando una linea invidiabile con il nostro costume da bagno. L’attività aerobica é consigliabile per bruciare i grassi in eccesso e aiutare a smaltire l’adipe accumulato.

Si pensi ai corsi di di aerobica, di zumba o almeno al movimento sul tapis roulant o sullo step. Ottimi anche i giochi di squadra, come la pallavolo.

Tuttavia, non tutti hanno a disposizione il tempo necessario per seguire corsi o per dedicarsi alla palestra. Allora, come risolvere il problema specifico, per poter indossare il costume da bagno?

Ebbene, vi sono esercizi mirati per il rinforzamento della parete addominale e dei fianchi, che è il punto dolente di molte donne. Anche questi andranno eseguiti per almeno 15 minuti ogni giorno se si vuole raggiungere il risultato in meno tempo.

Esercizi per il ventre piatto

Di seguito, indicheremo due semplici esercizi da poter eseguire comodamente a casa. Senza dover andare in palestra. Il primo è chiamato “crunch bicicletta”. Vediamo come si esegue.

Stendiamoci su un tappetino da fitness e mettiamo le mani dietro la testa con i gomiti rivolti all’esterno. Nell’effettuare il piegamento addominale, solleviamo le gambe eseguendo una finta pedalata.

Per rafforzare l’allenamento, possiamo inclinare lateralmente il busto in direzione opposta rispetto alla gamba piegata. In questo modo, oltre a tutti i muscoli addominali, lavoreranno anche quelli obliqui. Ripetiamo per venti volte l’esercizio, poi facciamo una piccola pausa e ripetiamo per tre volte.

Altro esercizio per appiattire il ventre

Altro esercizio da fare per raggiungere l’obiettivo, è il crunch laterale. Anche questo, consente di raggiungere risultati ottimi in poco tempo, agendo direttamente sui fianchi. Ecco come eseguirlo.

Per iniziare, sdraiarsi sui fianchi mettendo le gambe leggermente piegate. Solleviamo quindi il busto, molto lentamente, inclinandolo di lato.

Le mani vanno mantenute dietro la testa. Ripetiamo l’esercizio per 10-20 volte a seconda della resistenza per tre serie in tutto. In definitiva, con soli 15 minuti di esercizi al giorno potremo avere in una settimana il ventre piatto sfoggiando una linea invidiabile con il nostro costume da bagno.