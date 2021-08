Un’alimentazione errata porta, il più delle volte, a fare i conti con scomode conseguenze. Queste possono essere complicazioni davvero serie, ma talvolta si rivelano problemi risolvibili con piccoli accorgimenti. Uno di questi è il fastidiosissimo gonfiore addominale.

Questo sgradevole accumulo di aria nella zona addominale può rivelarsi una vera spina nel fianco, specie per coloro che vorrebbero sentirsi a proprio agio sulla spiaggia. Molti non sanno che, nei casi in cui il gonfiore non richieda un intervento medico, è possibile eliminarlo grazie a qualche piccolo rimedio naturale. Allora, ecco il segreto per eliminare il gonfiore addominale e avere una pancia piatta da fare invidia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le cause

Tralasciando per un secondo il lato estetico, il gonfiore addominale può rivelarsi davvero spiacevole. Pancia gonfia e dura, senso di pesantezza, fino ad arrivare al dolore, sono tutti sintomi di un accumulo di gas nella zona addominale che sarebbe bene eliminare. Tra le cause più comuni c’è una dieta sbagliata, magari particolarmente pesante e grassa.

Attenzione, però, in realtà anche cibi che possono sembrare più innocui, come legumi e verdure, potrebbero rivelarsi cause scatenanti per l’elevato contenuto di fibre. Oltre alla dieta, possono concorrere al gonfiore addominale anche stress, fumo, stati di ansia o assunzione di farmaci.

Per la popolazione femminile, invece, non è raro che questo disturbo si manifesti in condizioni premestruali o menopausa. In ultimo, l’ingestione di aria (aerofagia) che termina in modo diretto nello stomaco, attraverso deglutizione involontaria, mangiando, ridendo o addirittura solo parlando.

Ecco il segreto per eliminare il gonfiore addominale e avere una pancia piatta

In caso di sintomi persistenti è sempre bene consultare il medico curante, ma esistono rimedi naturali che possono essere davvero efficaci.

Uno dei migliori è consumare semi di finocchio, che agevolano la fermentazione promossa dalla flora intestinale. Le proprietà digestive del finocchio sono ben note. In India è ancora oggi costume offrirne i semi a fine pasto per eliminare gonfiore e pesantezza.

Il metodo migliore per assumerlo è farne una tisana. Sarà sufficiente portare a bollore dell’acqua e versarla in una tazza su una manciata di semi. Lasciando in infusione per circa 10 minuti, sarà facile ricavare un infuso da bere sia caldo che freddo. Questo favorirà lo sgonfiamento addominale.

Concludiamo dicendo che il momento ideale per il consumo è a fine pasto.