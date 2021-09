Le vacanze estive sono appena finite ma la nostra voglia di viaggiare non si è calmata neanche un po’. La bella stagione sta resistendo e settembre è il mese ideale per progettare un fine settimana fuori porta. E oggi noi di ProiezionidiBorsa ci sposteremo in Campania e parleremo proprio di una straordinaria destinazione da visitare in questo periodo: l’isola di Vivara. Ecco l’isola perfetta per un weekend di settembre a stretto contatto con la natura. La troveremo nel Golfo di Napoli e ci regalerà paesaggi straordinari, testimonianze archeologiche, animali rarissimi e un mare da sogno. Un luogo magico da visitare con tutta la famiglia e che rimarrà nei nostri cuori.

Ecco l’isola perfetta per un weekend di settembre a stretto contatto con la natura

L’isola di Vivara è stata riconosciuta come Riserva Naturale dal 2002 e si trova nel Golfo di Napoli. Il motivo è facile da intuire. Se la scegliamo per la nostra gita fuori porta ci troveremo immersi in uno spettacolo della natura.

Attraversando le stradine di Vivara avremo la possibilità di vedere la vegetazione mediterranea al suo massimo splendore e piante davvero rare. Ma non solo. Vivara è l’habitat di animali protetti come il Falco Pellegrino e il Gabbiano Corso, e il suo mare cristallino ospita decine di specie di pesci. Un vero e proprio paradiso terrestre.

Non mancano anche le testimonianze del passaggio dell’uomo. Nella zona interna di Vivara potremo ammirare due edifici napoleonici: il “Cantinone” e il “Pulpito”, l’antica torre costruita tra 1700 e 1800.

Ancora più antica e quasi immacolata la “Casa Padronale” fatta erigere dal Duca de Guevara nel 1861.

Come raggiungere e visitare l’isola di Vivara

Per un lungo periodo di tempo l’isola di Vivara è stata inaccessibile ai visitatori. Ma dal 2017 è stata riaperta e possiamo ammirarla nei weekend dopo aver prenotato una visita con una guida accreditata.

Raggiungere l’isola di Vivara è facilissimo. La prima operazione sarà quella di arrivare a Napoli o in alternativa a Pozzuoli. Da Napoli o da Pozzuoli dobbiamo prendere un traghetto verso l’isola di Procida. Da qui prenderemo il bus e scenderemo a Marina Chiaiolella. Rechiamoci al promontorio Santa Margherita e prendiamo il ponte di legno che porta a Vivara. Pochi minuti a piedi e saremo a destinazione.

Chiudiamo con una curiosità. Nel 2001 Vivara è entrata anche nel Guinness dei Primati per il ponte tibetano più lungo del mondo. Proprio quello che la collega a Santa Margherita.

