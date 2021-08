Settembre è il mese perfetto per le gite fuori porta e per le vacanze low cost al mare. Le temperature sono ancora gradevoli e i più fortunati possono godersi le nostre magiche spiagge senza il caos estivo. E oggi noi di ProiezionidiBorsa parleremo proprio di uno dei luoghi meno conosciuti e tutto da scoprire: il Nemo’s Garden di Noli, in Liguria. Se amiamo il mare non possiamo perdere questo giardino sommerso a due passi da noi. Visitandolo ci troveremo davanti a uno spettacolo unico, ovvero un orto-giardino costruito a 8 metri di profondità e a 100 metri dalla costa.

Se amiamo il mare non possiamo perdere questo giardino sommerso a due passi da noi

Il Nemo’s Garden di Noli, piccolo paesino in provincia di Savona, è una struttura unica al Mondo. È infatti uno dei pochi luoghi del Pianeta dove si coltivano piante, spezie ed erbe officinali 8 metri sotto il livello del mare. E crescono forti e rigogliose.

Sembra impossibile ma il merito è tutto di Sergio Gamberini, ingegnere a capo di una ditta produttrice di attrezzature subacquee. Nel 2012 ebbe una visione: perché non provare a coltivare piante come il basilico in serre acquatiche? Pochi anni dopo, questa visione divenne realtà e nacque il Nemo’s Garden. L’orto è composto da sfere semi-trasparenti che permettono al sole di filtrare e dentro vi sono state installate delle mensole su cui coltivare le piante. Ovviamente senza terra e con il sistema idroponico. Ebbene all’interno di queste serre il microclima non solo fa crescere tranquillamente fiori, piante e ortaggi, ma li fa crescere anche più velocemente e senza pericoli di attacchi di parassiti e malattie. Un progetto dal grande potenziale e che potrebbe rivelarsi utilissimo per i luoghi vicini al mare in cui mancano le terre per le coltivazioni.

Come arrivare a Noli e come visitare il Nemo’S Garden

Arrivare a Noli è facilissimo. Se viaggiamo in treno dovremo fermarci alla stazione di Spotorno e prendere il collegamento bus che porta a Noli.

Se ci muoviamo in macchina dovremo imboccare la A10 e uscire a Spotorno. Da qui proseguiremo per qualche minuto in direzione Ponente e saremo a destinazione.

Per vedere il Nemo’s Garden, invece, dovremo affidarci a un centro immersioni specializzato che organizzerà una visita guidata alla struttura. Durante la gita sottomarina potremo ascoltare tutta la storia del progetto e ammirare le piantine che spuntano rigogliose all’interno delle biosfere.

Approfondimento

Questo borgo italiano appena premiato è la meta perfetta da vedere a settembre