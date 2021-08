Per moltissime persone le vacanze sono appena terminate. Per altre, invece, devono ancora iniziare. Non è necessariamente una brutta notizia. Il nostro Paese è in grado di regalare esperienze meravigliose anche nel mese di settembre. E in molti casi si tratta di esperienze “più economiche” e più rilassanti. Oggi noi di ProiezionidiBorsa ci dedicheremo proprio a chi sta programmando un viaggio in questo periodo. Ecco i 5 imperdibili luoghi di mare da visitare a settembre spendendo pochissimo. Alcuni sono delle vere e proprie perle tutte da scoprire.

I 5 imperdibili luoghi di mare da visitare a settembre spendendo pochissimo

Iniziamo la nostra rassegna dei luoghi da visitare in bassa stagione partendo dalla Sardegna e dall’Arcipelago della Maddalena. Settembre è il mese ideale per innamorarsi di Budelli, Caprera, Santo Stefano e delle altre piccole isole. Le spiagge sono meno affollate e i prezzi di hotel e appartamenti sono decisamente più bassi. E la Sardegna ha dalla sua anche il fattore climatico: anche a settembre le temperature non scendono quasi mai sotto i 25 gradi.

Continuiamo a parlare di Isole e spostiamoci in Sicilia. Se vogliamo passare una vacanza all’insegna della tranquillità e delle bellezze naturali non possiamo perderci le Isole Pelagie. Lampedusa e Linosa danno il meglio di sé a fine estate quando si spopolano di turisti. Da vedere assolutamente la spiaggia dei Conigli dove potremmo imbatterci in una tartaruga Caretta Caretta e Cala Pozzolana con la sua magnifica sabbia nera.

Toscana, Liguria e Campania

Chi abita a Piombino e nel resto della provincia di Livorno sa che il periodo migliore per visitare l’Isola d’Elba è proprio settembre. È in questo periodo che possiamo godere appieno delle 70 tra spiagge e calette dell’Isola e perderci tra paesaggi sempre diversi. Da Ferragosto in poi le tariffe di imbarco per i mezzi calano notevolmente, così come i prezzi delle strutture ricettive. Il consiglio è quello di attraversare tutta l’Elba su due ruote.

Chi ama i piccoli borghi a picco sul mare non può perdersi Monterosso, in Liguria. Qui troveremo la spiaggia di Fegina, l’unica sabbiosa della zona e dopo un bagno nelle acque ancora calde potremo goderci le prelibatezze culinarie liguri. Imperdibile anche l’escursione guidata nel Parco Naturale delle Cinque Terre.

Se in piena estate è difficile anche solo avvicinarsi alla Costiera Amalfitana, in settembre la situazione si ribalta completamente. Il traffico diminuisce, i prezzi calano e i turisti lasciano il posto agli abitanti del luogo. Un’occasione unica per visitare perle come Amalfi e Positano e godere delle antichissime tradizioni culinarie e non di questo splendido territorio.

Approfondimento

I 5 percorsi di trekking più belli d’Italia adatti anche ai meno esperti