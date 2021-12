Sono moltissimi gli oggetti che ogni giorno finiscono nella pattumiera ma che in realtà potrebbero rivelarsi dei fedeli alleati in casa. In ambito alimentare, ad esempio, avevamo detto che molti buttano i limoni spremuti non sapendo che valgono oro per queste funzioni.

Tuttavia non sono solo gli scarti alimentari a nascondere un insospettabile valore aggiunto nelle pulizie di casa.

In particolare potremmo trovare delle soluzioni inaspettate per quanto riguarda alcuni degli oggetti e dei luoghi più difficili da pulire. Nel corso dell’articolo vedremo quanto possano tornare utili le vecchie grucce di metallo. Ecco l’insospettabile oggetto che molti gettano ma preziosissimo nelle pulizie di casa dal forno al bagno.

Doppio vetro del forno

A seguito dei numerosi utilizzi non è raro che il forno presenti delle incrostazioni di sporco sulle pareti e accumuli di grasso nel doppio vetro. Ecco che arrivano in nostro soccorso le vecchie grucce per la pulizia di questo punto difficile da raggiungere. Per evitare di smontare il vetro e rischiare di romperlo procederemo a pulirlo e sgrassarlo con questo semplice trucco. Muniamoci di una stampella di acciaio, allunghiamola e avvolgiamola con un panno in microfibra che fisseremo con un elastico.

Imbeviamo il nostro panno con una soluzione di acqua, bicarbonato e aceto e procediamo alla pulizia. Dopo aver aperto lo sportello del forno noteremo che nella parte inferiore è presente la fessura dove i 2 vetri si uniscono e dal quale entra lo sporco. Inseriremo, dunque, la gruccia ricoperta dal panno imbevuto all’interno della fessura. Il piccolissimo spessore della gruccia consentirà di penetrare facilmente tra i 2 vetri e rimuovere agevolmente lo sporco.

Tempo fa avevamo proposto questa meravigliosa pianta perfetta per bagno e camera perché aiuterebbe a purificare l’aria e assorbire l’umidità. Infatti tra i problemi più diffusi nel bagno c’è senz’altro l’umidità ma purtroppo questo non è l’unico.

Potrebbe capitare infatti che gli scarichi della doccia, del water e delle tubature più in generale possano otturarsi. Questo accade quando capelli e residui formano un blocco difficile da eliminare solo con prodotti sgorganti. In questo caso per rimuovere le otturazioni possiamo utilizzare le grucce metalliche. Sempre distendendo la gruccia possiamo inserirla all’interno dei pozzetti, dei sifoni o degli scarichi dei rubinetti. Facendo attenzione inseriremo la gruccia nelle tubature per raggiungere l’intasamento e rimuoverlo. La gruccia ci consentirà di raggiungere la zona bloccata ed agevolare lo sgorgo.

Approfondimento

