Quando pensiamo a un animale domestico da adottare, il primo riferimento è il canile di zona che ospita i cani abbandonati o i rifugi per gatti sfortunati e bisognosi. Eppure ci sono anche altri animali, certe volte insospettabili, con cui è possibile creare un legame indissolubile e addirittura ricavare un beneficio per il nostro stato di salute.

Gli interventi assistiti con gli animali (IAA) sono una realtà consolidata della nostra realtà sociale. Gli animali svolgono un ruolo di coadiutori nelle fasi di riabilitazione che seguono determinate patologie oppure all’interno di un approccio terapico cui il lor contributo è ormai riconosciuto scientificamente.

Più semplicemente la compagnia degli animali è in grado di procurarci una felicità che dipende dalla giocosità della loro natura. Ma anche dalla fedeltà che hanno nei nostri confronti e dalla complicità che sono in grado di sviluppare con le persone che li accudiscono.

Pochi si chiedono quali animali ci possano rendere felici oltre ai cani e ai gatti

Ci sono diverse categorie di animali che si prestano a vivere insieme a noi e con cui si può creare un rapporto empatico esattamente come si fa con i cani e con i gatti. Molti di loro possono vivere in casa con noi. Altri richiedono maggiori spazi oppure necessitano di una struttura attrezzata e allora la frequentazione si dovrà svolgere per forza di cose lontano dall’ambiente domestico. Questo non diminuisce l’affezione che proviamo nei loro confronti, non incide sulla quotidianità del rapporto, non toglie la soddisfazione che ricaviamo dal tempo che trascorriamo con loro e dalla loro compagnia.

Ecco alcune categorie di animali dalla cui compagnia potremmo ricavare un arricchimento per la nostra vita e per la nostra quotidianità.

I rettili

Mantenere un rettile significa rivolgere attenzioni a un animale insolito di cui potremmo avere una conoscenza limitata. L’impegno è maggiore rispetto a quello richiesto da un animale più comune e la distrazione che se ne ricava ci porta benefici a livello emotivo.

Delfini

La compagnia dei delfini è benefica per l’essere umano considerata la loro intelligenza, la loro educazione e il modo che utilizzano per comunicare. Il modo in cui comunicano è simile al nostro. I loro fischi permettono di distinguerli come fa il nostro tono di voce. Entrare in contatto con loro e sentire il sentimento amichevole che sono in grado di sprigionare è paragonabile a poche altre esperienze. Non possono certamente essere considerati animali domestici anche se la loro frequentazione è agevolata dai parchi acquatici e dai delfinari.

Conigli

Essendo animali piccoli possiamo pensare che le loro esigenze siano limitate, ma non è così. Soffrono la solitudine e hanno necessità particolari. L’impegno che richiedono può essere uno stimolo per i bambini e per lo sviluppo della loro immaginazione.

In effetti, pochi si chiedono quali animali ci possano rendere felici oltre ai cani e ai gatti e questa è una riflessione che bisognerebbe fare più spesso.