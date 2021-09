Parrebbe che il nome dell’agrume più diffuso al Mondo abbia origini persiane, dal termine “limu”, da cui oggi deriva limone. Questo meraviglioso frutto è una fonte naturale di freschezza, perfetta per preparazioni dolci e salate, tanto da non poter mancare mai sulle nostre tavole. La sua sconfinata versatilità ci consente di usarlo praticamente ovunque per ritrovarci con un sacco di limone spremuto che finirà nella pattumiera. Attenzione a compiere questa leggerezza perché molti buttano i limoni spremuti non sapendo che valgono oro per queste funzioni, che spaziano dalle pulizie domestiche alla cura del corpo.

Trucchetti di bellezza

Già in precedenza abbiamo evidenziato che il segreto per denti puliti e sorriso smagliante sono questi 3 sbiancanti naturali tra cui riportiamo anche il limone. Grazie all’acido citrico, il limone non solo favorisce la salivazione ed una naturale pulizia orale, ma agisce sulle macchie dello smalto dentale pulendolo. Le vecchie bucce possono essere passate con delicatezza sui denti per ottenere l’effetto sbiancante. Se il nostro problema invece è quello della pelle secca, potremmo sfruttare i mezzi limoni spremuti passandoli sopra gomiti e talloni. Questo frutto ricco di vitamina A e C favorisce il ringiovanimento della pelle e la sua idratazione, favorendo anche un effetto esfoliante contro la pelle morta.

I limoni hanno la straordinaria proprietà di essere dei deodoranti naturali se usati nel modo giusto e con astuzia. Se ad esempio abbiamo preparato una cena di pesce, non butteremo via i limoni spremuti perché sono utilissimi per eliminare l’odore forte dalle mani, ma anche dalla cucina e dai taglieri. Passiamo i limoni spremuti sul tagliere utilizzato per il pesce prima di lavarlo con il sapone per ottenere una freschezza unica e vederlo tornare nuovo.

Sempre per la pulizia di casa possiamo utilizzare i vecchi limoni per sgrassare il forno, anche quello microonde. In una bacinella metteremo dell’acqua, limoni spremuti e dell’aceto ed azioneremo il forno lasciando che il vapore generato intacchi lo sporco.

Grazie all’elevato livello di acidità il grasso incrostato verrà via molto più facilmente passandoci sopra con un panno in cotone.

Candele anti insetti

Infine, se dei mezzi limoni svuotati ci rimane solo la buccia, potremmo utilizzarli come candele profumate e rimedio naturale contro gli insetti. Basterà versare nella buccia del limone della cera d’api e mettere la cordicella per l’accensione, per ottenere in un colpo solo un deodorante per ambienti e un anti-insetti.

