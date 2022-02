Tra qualche settimana, come ben sappiamo, arriverà la primavera e, insieme ad essa, giungerà anche la voglia di rinnovare e rinfrescare la casa.

Per farlo, però, avremo bisogno di prodotti per le pulizie che siano non solo efficaci, ma anche economici. Con questi chiari di Luna, infatti, è ormai necessario riuscire a risparmiare il più possibile, per non arrivare alla fine del mese con l’acqua alla gola.

Un ottimo modo per avere, allo stesso tempo, risparmio ed efficienza, potrebbe essere quello di autoprodursi detergenti e detersivi. Così facendo, avremo non solo il controllo dei prodotti che utilizziamo, ma anche la possibilità di creare miscele durevoli nel tempo.

In questo articolo, quindi, vedremo come realizzare un detergente che potrebbe essere utile per le pulizie del bagno e della cucina. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Quando limone e bicarbonato non bastano più, ecco il detergente multiuso da utilizzare per far brillare bagno e cucina

Per realizzare questo detergente fai da te, ci serviranno principalmente 3 ingredienti, oltre all’acqua.

Il primo è l’aceto di alcool, che è ormai diventato un prodotto fondamentale da avere sempre a portata di mano. Infatti, oltre ad essere economico e facilmente reperibile in tutti i supermercati, è anche molto utile per le pulizie di casa. Ad esempio, abbiamo visto che potrebbe essere utilizzato in vari modi, soprattutto per sgrassare velocemente il forno incrostato.

Il secondo ingrediente, invece, è il sapone nero all’olio d’oliva. Anche questo prodotto sarebbe particolarmente indicato per le pulizie, soprattutto per chi desidera utilizzare soltanto sostanze naturali e biodegradabili. Infatti, questo sapone è completamente ecologico, privo di solventi e coloranti, e può essere anche utile per igienizzare il bucato alla perfezione.

Infine, il terzo ed ultimo ingrediente è il tea tree oil, un olio essenziale estratto dalle foglie di Melaleuca Alternifolia. Si tratta di un prodotto largamente utilizzato in campo cosmetico, ma che ha una sua utilità anche nelle pulizie di casa. Infatti, molti lo utilizzano per pulire e profumare le superfici, scongiurando anche la proliferazione di insetti e scarafaggi.

Dosi e modalità d’uso

Quindi, una volta scoperti i vari ingredienti e le loro proprietà, vediamo come mescolarli tra loro per creare un ottimo detergente multiuso. Infatti, quando limone e bicarbonato non bastano più, bisognerebbe utilizzare qualcosa di più efficace, soprattutto per pulire le superfici del bagno e della cucina.

Per realizzare il nostro detergente ci serviranno:

750 ml di acqua calda;

50 g di aceto bianco di alcool;

40 g di sapone nero all’olio di oliva;

15 gocce di tea tree oil.

Innanzitutto, diluiamo il sapone nero nell’acqua calda e versiamolo all’interno di un contenitore spray. Dopo di che, aggiungiamo l’aceto di alcool, le gocce di olio essenziale ed agitiamo il flacone.

Una volta spruzzata la miscela sulle superfici sporche, basterà lasciare agire per una decina di minuti e poi passare un panno umido, senza risciacquare.

In caso di macchie ostinate, potremmo invece utilizzare questo sgrassatore universale fai da te.