Tra gli alimenti più salutari della stagione invernale troviamo sicuramente le Crucifere. Parliamo di piante erbacee, coltivate in tutti i Paesi, ricche di proprietà benefiche decisamente importanti per il nostro corpo.

Il nome deriva dall’aspetto del fiore, composto da 4 petali, che ricorda proprio una croce.

Sul mercato troviamo tante varietà di Crucifere, tutte salutari e facili da cucinare. Ad esempio, pensiamo ai broccoli, alla verza, ai cavoletti di Bruxelles, ai ravanelli, alla rucola, ecc.

Non dimentichiamo un altro vegetale che sarà il protagonista della ricetta che proporremo nelle prossime righe. Infatti, vedremo come preparare i cavolfiori, ottimi sia come contorno che come secondo piatto.

Il cavolfiore è un vegetale indispensabile nella nostra alimentazione, perché sarebbe ricco di fibre per favorire il transito intestinale e di vitamina C per rafforzare il sistema immunitario in inverno. Anche i minerali svolgerebbero un’azione fondamentale per la salute del cuore, delle ossa e dei denti.

I cavolfiori sono facilmente riconoscibili, perché formati da un’infiorescenza commestibile a forma di palla, che può assumere vari colori. Non teme affatto il freddo ed è presente, spesso, nei nostri orti. Infatti è uno degli alimenti più consumati in inverno.

Non serve la besciamella per preparare questi cavolfiori al forno che non appesantiscono e salvano la cena

Quella che stiamo per fornire ai nostri Lettori è una ricetta molto semplice che non necessita di preparazioni complesse. Un piatto leggero e gustoso e che non prevede l’uso della besciamella.

Ecco gli ingredienti:

1 chilogrammo di cavolfiore;

5 cucchiai di pangrattato;

5 cucchiai di formaggio grattugiato (possiamo anche unire parmigiano e pecorino);

pancetta affumicata q.b.;

timo e rosmarino q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale e pepe q.b.

Preparazione

Iniziamo la nostra ricetta pulendo il cavolfiore. Eliminiamo le foglie esterne e il torsolo centrale. Tagliamolo a pezzettini e sciacquiamolo sotto l’acqua corrente. Nel frattempo, in una pentola, portiamo a bollore l’acqua e uniamo il cavolfiore. Lasciamo cuocere per 10 minuti e scoliamo. In una ciotola amalgamiamo il pangrattato, il formaggio, le erbe aromatiche, il sale, il pepe e i pezzettini di pancetta affumicata.

Prendiamo una teglia ricoperta di carta forno e adagiamo i cavolfiori. Aggiungiamo gli ingredienti precedentemente amalgamati e ricopriamo con un filo di olio.

Non ci resta che mettere tutto in forno e lasciare cuocere per circa 25 minuti ad una temperatura di 180 gradi. Trascorso questo tempo, serviamo il cavolfiore ancora ben caldo. Non serve la besciamella per preparare questi cavolfiori che saranno leggeri ma comunque sfiziosi e molto saporiti.

