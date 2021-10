Siamo in cerca di ricette dal gusto unico e allo stesso tempo siamo molto attenti alla salute e all’alimentazione? Cerchiamo ogni giorno di mantenere una dieta equilibrata e a base di cibi ricchi di vitamine e minerali? Siamo capitati nel posto giusto. Oggi noi di ProiezionidiBorsa presenteremo un piatto davvero incredibile e in grado di far felice tutta la famiglia. Ecco le straordinarie polpette perfette per fare scorta di omega 3 e proteggere il fegato. Sono facilissime da preparare e potremmo portarle in tavola in meno di mezz’ora. E molti degli ingredienti necessari forse li abbiamo già in dispensa.

La ricetta che stiamo per scoprire è quella delle gustosissime polpette di mormora e tarassaco. Per prepararne otto, ci serviranno:

80 grammi di filetto di mormora;

30 grammi di tarassaco;

mezzo spicchio d’aglio;

olio d’oliva;

zafferano;

1 tuorlo d’uovo;

sale;

olio di semi;

pecorino romano grattugiato.

Oltre a essere buonissime, queste polpette hanno ingredienti dalle straordinarie proprietà nutrizionali. La mormora ha solo 97 calorie per ogni 100 grammi ed è un pesce particolarmente indicato per le diete ipocaloriche. In più contiene un’elevata quantità di omega 3 e omega 6, sostanze fondamentali per proteggere apparato circolatorio e cervello.

Il tarassaco è un prezioso alleato della digestione e spesso viene consigliato per curare le infiammazioni di fegato e cistifellea.

Come prepararle

Iniziamo la nostra ricetta facendo lessare il tarassaco. Laviamo bene le foglie e mettiamole in una pentola piena d’acqua. Una volta lessate scoliamole e mettiamole a rosolare in una padella con olio e aglio.

8-10 minuti di cottura e possiamo aggiungere in padella anche i filetti di mormora privati di spine e lische. Altri due minuti a fuoco medio e poi possiamo togliere l’aglio, e far intiepidire quello che sarà il ripieno delle polpette.

Appena si è raffreddato tritiamolo nel mixer fino a ottenere una crema. Spostiamo la crema in una ciotola e iniziamo ad amalgamare con il tuorlo d’uovo. Regoliamo di sale e aggiungiamo anche il pecorino grattugiato. Cerchiamo di rimuovere eventuali grumi e poi iniziamo a modellare le polpette.

Siamo quasi alla fine. Non ci resta che passare le polpette nella farina e nello zafferano, e poi iniziare a friggerle in una padella con l’olio di semi. 3 minuti e saranno pronte. Appoggiamole su un foglio di carta assorbente per rimuovere l’olio in eccesso e serviamole ben calde. Stupiremo la famiglia e anche i bambini molto probabilmente apprezzeranno.

Approfondimento

