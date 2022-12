Ecco le nail art più alla moda a Capodanno per essere bellissime eleganti e non volgari

Nel periodo delle feste si può osare con i trucchi di bellezza, i colori e le stravaganze per essere sempre al top con queste idee da rubare

Il periodo delle feste natalizie è nel vivo e ormai manca pochissimo anche a Capodanno. I problemi sono sempre gli stessi: cosa fare per il cenone? Si sta in famiglia o si esce con gli amici? Oppure meglio optare per il classico veglione? Di soluzioni e alternative ce ne sono tantissime, ma alla fine poi tutto porta all’eterno dilemma: “Cosa mi metto per Capodanno?”. Di idee su vestiti e gioielli ce ne sono tantissime, basta anche rifarsi al look di Vigilia e Natale per avere una buona base.

Certo, Capodanno magari permette di poter osare quel tanto in più da essere ancora più uniche. Le possibilità non mancano, e allora ecco le nail art più alla moda a Capodanno per essere le regine della festa. Ci sono tantissime idee da poter rubare, ma anzitutto bisogna spiegare – per chi non lo sapesse – cos’è la nail art. Si tratta di una forma di espressione estetica che unisce la cura delle unghie con le capacità di decoro e disegno dell’artista che ci lavora. In sostanza, con la nail art non si ricostruisce e si migliora semplicemente la parte puramente estetica e strutturale dell’unghia. Anzi, il lavoro che c’è dietro spesso è molto più ricercato e attento di quello che si possa immaginare. Un nail artist compie una ricerca importante non solo nei materiali ma soprattutto nelle tecniche per realizzare quelle che, di fatto, sono delle piccole opere d’arte artigiana.

Ecco le nail art più alla moda a Capodanno e cosa serve

Ovviamente non tutti possono permettersi il lavoro di un’estetista professionista, perciò non è sbagliato avere un’idea di cosa si può fare anche da sole. Sicuramente, per la notte di Capodanno i colori classici per la base sono sempre una scelta giusta. Quindi largo al rosso, al bianco, al nero, ma anche all’argento e all’oro – che vanno sapientemente abbinati al colore dell’abito scelto. Quest’anno in modo particolare i colori metallici vanno molto, l’argento brillante per esempio è il top con un bell’abito sparkling silver a frange. La moda vuole un ritorno degli anni Ottanta, quindi avanti tutta con i colori ‘sparati’. Per la sera di Capodanno, però, meglio evitare quelli fluo e scegliere qualcosa per osare ugualmente mantenendo però eleganza e stile. Se si vuole davvero stupire, ottima scelta anche il color platino con lunette in oro o nere.

Quanto costano le nail art

Il rosso, citato prima, può non essere il solito rosso fuoco: ci si può concedere una scelta d’eleganza con un bordeaux matte elegantissimo. Questo sarà poi facilmente abbinabile con altri colori caldi, ma in particolare con i toni del marrone e dell’oro. Le classiche french sono intramontabili, ma ci si può divertire anche su questo, magari scegliendo le reverse french. Una nail art fatta da estetisti professionisti arriva a costare anche centinaia di euro, se è fatta con certi materiali e se richiede un lavoro particolarmente preciso. Ma anche in casa si possono ottenere ottimi risultati, se si ha un po’ di manualità.