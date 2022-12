 Hai pochi soldi ma vuoi festeggiare un Capodanno da re? Ecco come farlo in 3 posti perfetti

Hai voglia di partire per l’ultimo dell’anno ma non ti sei organizzato? Sei ancora in tempo per prenotare in uno di questi 3 posti davvero magici.

La fatidica domanda “Cosa fai a Capodanno?” è la più diffusa da qualche settimana a questa parte. Tutti ce la saremmo sentiti rivolgere almeno una volta e, se non è successo, è perché l’abbiamo posta noi stessi.

Sarà perché esiste l’idea che, per festeggiare l’ultimo giorno dell’anno, si debba fare qualcosa di davvero speciale.

Questo quadro, però, non tiene conto delle tante persone che, anche quest’anno, si organizzeranno all’ultimo minuto. Tantissimi indecisi, infatti, arriveranno all’ultimo giorno utile per progettare qualche buon piano per festeggiare l’ultimo dell’anno.

Nonostante questo, però, anche i più ritardatari potranno organizzare un Capodanno coi fiocchi. Di seguito, infatti, vedremo alcune idee dell’ultimo momento, anzi delle vere e proprie “esperienze”, da vivere per rendere l’ultimo giorno dell’anno memorabile.

Queste idee, oltretutto, saranno perfette anche per chi ha pochi soldi, perché sono assolutamente economiche.

Hai pochi soldi ma vuoi festeggiare l’ultimo dell’anno in modo diverso? Ecco dove prenotare per trascorrere una serata insolita

Ci sono 2 modi in cui potremo lasciare a bocca aperta i nostri ospiti. Il primo è prenderli per la gola, preparando antipasti e cocktail a casa a prova di chef.

Il secondo modo è quello di sorprenderli organizzando un Capodanno diverso dal solito, in uno di questi 3 posti.

Un Capodanno semplice ma di grande effetto

La prima opzione utile per chi deve ancora decidere cosa fare a Capodanno è molto semplice, ma ci soddisferà a pieno. Stiamo parlando di prenotare il cenone dell’ultimo dell’anno in un ristorante con vista lago o mare.

Grazie alla vista panoramica, ci sembrerà di essere in vacanza, ma, in proporzione, risparmieremo un sacco di soldi. Senza troppe pretese, trascorreremo un Capodanno diverso dal solito, con un’atmosfera magica, davvero molto romantico. Ovviamente, se sceglieremo quest’opzione, dovremo sbrigarci sin da subito per prenotare il nostro tavolo e non rischiare di rimanere senza.

Una fuga alle terme

La seconda ottima idea per trascorrere un Capodanno diverso dal solito senza spendere troppo è il seguente. Basterà, infatti, prenotare una notte in un hotel con terme annesse. L’Italia vanta sul proprio territorio moltissime terme meravigliose, con la possibilità di pernottamento.

Prenotare una notte alle terme a Capodanno sarà un’assoluta sorpresa per la persona che ci accompagnerà, per ovvi motivi. Nessuno si aspetta un regalo del genere, soprattutto se Natale è già trascorso. Mettiamoci, quindi, subito alla ricerca di un centro termale vicino a casa nostra!

Un Capodanno elegante e davvero da favola

Se hai pochi soldi ma vuoi festeggiare Capodanno come si deve, ci sono poche opzioni migliori di questa. Questa volta stiamo parlando di un ultimo dell’anno diverso dal solito, trascorso all’interno di un castello incantato. Anche in questo caso l’Italia è una delle mete in cui potremo trovare più castelli che faranno al caso nostro, perché offriranno menù a prezzi convenientissimi. In Toscana, in Veneto e in tante altre regioni ancora troveremo proprio il castello che farà al caso nostro.