Per iniziare bene il nuovo anno dobbiamo assolutamente fare una piccola e semplicissima azione

Ormai giunti a fine anno. Tempo di fare la lista delle cose da cambiare. Quelle che non ci sono piaciute e che nel 2023 possono migliorare. E per iniziare il nuovo anno con grinta c’è un’azione che possiamo fare che cambierà veramente il modo di vedere le cose.

Ancora con la pancia piena di pranzi e cene natalizie, ci si avvicina a Capodanno. Un momento unico da passare con chi si ama per entrare nel nuovo anno. Un 2023 che si spera migliore del 2022 sotto vari aspetti e anche la moda si sta preparando. Ma non solo migliore del 2022, ma anche, possiamo dire, degli ultimi anni che non sono stati molto buoni.

La situazione, lo sappiamo bene, non è assolutamente delle più rosee. E ci sono diversi problemi su più fronti: economico, interno, estero e sociale. C’è molto lavoro da fare. Ognuno di noi nel suo piccolo può però trovare un semplice modo per dare nuova vita al 2023. Un modo per entrare nel nuovo anno con tutte le buone intenzioni possibili. Quale può essere però allora questo metodo.

La lista dei buoni propositi potrebbe aiutare

Un metodo molto antico è quello della lista dei buoni propositi. Si prende carta e penna e si iniziano a scrivere i buoni propositi dell’anno nuovo. Il problema è che o ci teniamo questa lista sul comodino e la leggiamo tutti i giorni, oppure questa lentamente andrà nel dimenticatoio. E addio buoni propositi. Che poi alla fin fine ogni anno sono sempre li stessi e se ancora non si sono avverati allora forse dobbiamo un pochino modificarli.

Per iniziare bene il nuovo 2023

Esiste però un trucchetto che ci farà iniziare il 2023 con uno spirito nuovo. È un’azione fisica, quindi dovremo fare qualcosa, ma che lavorerà moltissimo sulla nostra mente. L’aiuterà a mettere tutto in ordine, a liberare la mente per riempirla di ottimismo e nuove idee per il 2023.

Un metodo molto efficace è quello di svuotare il frigo. Dobbiamo completamente spogliarlo di tutto quello che ha. Quindi finiamo ogni cibo presente al suo interno per evitare di buttarlo. Ora che il nostro frigo è vuoto, ovviamente cogliamo l’occasione per lavarlo. Laviamolo a fondo in questo modo sarà perfetto per il 2023. Non resta che riempirlo di cibo buono e salutare. Tutto il cibo che vogliamo mangiare nel 2023.

Consumare tutto il cibo vecchio, lavare il frigo e riempirlo di cibo nuovo, ci darà la sensazione di ricominciare da capo. Di lasciarci alle spalle il passato e di concentrarci sul futuro. Su due fronti diversi: sia quello mentale sia quello delle abitudini culinarie. Infatti riempire il frigo di cibo sano farà solo che bene. Quindi per iniziare bene il nuovo 2023 possiamo dare una bella pulita al frigo e riempirlo di cibo sano.