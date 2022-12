7 belle e interessanti idee regalo per lei una gradita sorpresa nelle feste natalizie

Non sempre si riesce a trovare il regalo giusto e anche economico. Ecco allora qualche suggerimento che potrebbe aiutarci a ben scegliere.

Un regalo che non passa mai di moda per le feste di Natale, ma non solo, è il profumo. I profumi in genere sviluppano due tipi di fragranze. La prima si libera subito ed è abbastanza volatile. In genere si tratta di note di testa abbastanza fresche. Possono rivelare del vetiver o del bergamotto. Poi vi sono quelle fissate e diventano le note di fondo. Sono le più legnose, come il sandalo.

Regaliamo un anello

Un’altra possibilità come regalo è l’anello. Certamente non bisogna spendere una fortuna, cercando proprio come pietra il diamante. Le pietre di lusso sono sì il diamante, lo zaffiro e il rubino, in ordine di colore bianco, blu e rosso. Lo zaffiro e il rubino hanno sfumature di colore diverso, pur restando nel blu-azzurro e rosso più o meno intenso.

Vi sono delle pietre che somigliano a queste tre, e che appartengono alla categoria delle semipreziose. Il bianco brillante del diamante, si sostituisce con una pietra sintetica. Gli orefici e gemmologi conoscono la Moissanite, una pietra naturale che assomiglia molto al diamante sia nella trasparenza che nella brillantezza. La naturale costa circa 200 euro a carato ed è di origine meteoritica. Si produce anche la forma sintetica, che è dura quasi come un diamante e brilla anche un po’ di più.

Il blu dello zaffiro potrà rivivere con la Cianite, una pietra che proviene dal Madagascar e dal Brasile. Di colore blu troviamo anche la Tanzanite, la Iolite, la Turchese ed il Lapislazzuli.

Portano il rosso rubino anche le seguenti pietre: il Granato, la Rubellite che è una Tormalina rossa, lo Spinello e lo Zircone.

7 belle e interessanti idee regalo per lei senza spendere molto

Passando dal classico all’occasionale, e anche utile, potremmo pensare di regalare un portaoggetti. Ve ne sono di forme e materiali diversi. Oggi si portano molto gli oggetti fabbricati in modo ecosostenibile. Potrebbe essere un’idea.

Se sappiamo che la nostra amica ha una passione per il caffè, perché non regalarle una tazzina con un piccolo set. Qui il design ci offre una varietà di modelli enorme. Dai disegni minimalistici, a quelli geometrici fino al design classico.

Dalla casa al viso

In genere non si riesce mai a trovare un posto per le chiavi, dove riporle senza la paura di perderle o di doverle cercare all’infinito. Ecco allora una buona idea regalo, la cassetta portachiavi. Una piccola cassetta in metallo o in legno, semmai tinta con qualche colore pastello e un disegno romantico.

Tra le 7 belle e interessanti idee regalo per lei ecco una miniserie di barattoli di vetro con coperchio in legno e guarnizione di caucciù. Ve ne sono di tipi diversi a seconda dei gusti.

Se avessimo qualche decina d’euro a disposizione, perché non pensare ad una piccola coiffeuse portatile in legno. Si potrà spostare facilmente da un punto all’altro della casa e mettere anche in valigia in caso di viaggi. Un bel legno laccato di colore nero, con specchio interno estraibile, sarebbe il top.