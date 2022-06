Quando sbirciamo l’oroscopo, ci aspettiamo di trovarvi notizie riguardanti il nostro futuro. C’è chi spera di guadagnare più soldi, chi vorrebbe trovare la propria anima gemella e chi gradirebbe solo un po’ di fortuna. La verità, però, è che le stelle non inciderebbero solo sul nostro percorso futuro. Il segno zodiacale sotto il quale nasciamo, in realtà, influenzerebbe anche il nostro carattere e la personalità.

Tra le caratteristiche più spiccate di ognuno di noi, però, c’è anche l’inclinazione ai tradimenti. Alcuni esperimenti sociali, infatti, avrebbero denotato che, i tradimenti, sarebbero più comuni al Nord dell’Italia. Queste osservazioni, inoltre, sembrerebbero confermare lo stereotipo per cui è l’uomo colui che tradisce maggiormente. Non tutti gli uomini, però, sarebbero inclini al tradimento. I più “portati” per quest’arte sarebbero gli individui nati, in particolare, sotto 3 segni zodiacali.

Attenzione perché sono questi 3 i segni zodiacali più infedeli che potrebbero mettere le corna al proprio partner

Iniziamo da un grande classico, il segno dei Gemelli. Chi conosce una persona nata sotto questo segno, sa bene quanto il suo carattere sia ballerino. Un giorno dice “bianco”, quello dopo dice “nero”, e pretende che tutti lo capiscano. Questa naturale vulnerabilità del segno dei Gemelli porta il segno a stancarsi velocemente dei rapporti interpersonali.

In amicizia come in amore, vuole sempre nuovi stimoli, e, per questo, tende a cercare nuove avventure. Per questo motivo, sarà bene che i partner dei Gemelli stiano attenti e tengano gli occhi ben aperti. Va anche detto, però, che il segno dei Gemelli sarebbe tra i più intelligenti dello zodiaco, insieme ad altri 2 fortunati.

Proseguiamo con un segno troppo puntiglioso

Un altro segno facilmente incline al tradimento è la Vergine. Questo segno è dotato di grande intelligenza, ma si attacca troppo spesso ai particolari.

Questo lo rende un po’ troppo insistente e infatti inizia discussioni anche per motivi futili. Purtroppo, questa tendenza si riversa anche nel rapporto di coppia e, se non riceve la ragione, si sente soffocato.

Ecco il motivo per cui, purtroppo, potrebbe inciampare in qualche scappatella.

Un segno zodiacale testardo, e non solo

Terminiamo con un segno noto per la sua testardaggine che, a quanto pare, non è l’unico suo difetto. Stiamo parlando dell’Ariete, dal carattere sicuro, resistente e poco aperto alle altre opinioni.

A volte, la sua visione particolare del Mondo lo porta ad avere idee alquanto strane. Spesso, infatti, tradisce con lo scopo di dare nuova passione e linfa al suo rapporto. Ovviamente, ciò scatena litigi e discussioni, di cui l’Ariete non capisce il motivo. Bisognerà fare attenzione, dunque, perché sono questi 3 i segni zodiacali inclini per natura al tradimento.

