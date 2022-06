Il Cancro, nel suo significato archetipale, indica come caratteristica fondamentale la tenacia. I nativi del segno infatti, possono vantare la stessa testardaggine di un granchio, quando si aggrappa a qualcosa con le sue chele. Nello stesso modo, chi appartiene a questo segno zodiacale, resta ancorato al passato, stringendo tra le dita le memorie più coinvolgenti. Forse, una delle grandi battaglie inerenti alla crescita personale di un Cancro, è acquisire la capacità di lasciar andare, di guardare oltre. È rappresentato nell’iconografia classica dell’Arcano 18 dei Tarocchi, la Luna, in riferimento al passato e alla dimestichezza con le ombre dell’inconscio.

Ed è al magico satellite lunare, con le sue influenze e le sue ingerenze psichiche, che il Cancro rimane indissolubilmente legato, come pianeta di domicilio. Infatti, non è raro che in nativi diano dimostrazione di elevate capacità riflessive. A volte timidi, ritrosi ed essenzialmente passivi, possono essere dotati di una sensibilità che rasenta il medianico. Il Cancro è il segno più dolce lunatico e inafferrabile, ma nonostante questo è capace di regalare gioia e solide amicizie. Per quanto dotato di orgoglio e fierezza, saprà sempre domarsi, per non decadere nell’egoismo e nella vanità. Eppure, spesso viene frainteso, perché accusato di egocentrismo. Essendo effettivamente un individualista, il Cancro è spesso perfettamente conscio del proprio potenziale. Deve però imparare a comunicare, perché per quanto schietto e generoso, rischia di passare per scostante. E sarebbe un peccato, visto che è un segno generoso e prodigo, sia di affetto che di comprensione.

Il Cancro è il segno più dolce lunatico e inafferrabile di tutto lo zodiaco, ecco le sue caratteristiche e di chi si innamora

I nativi del Cancro possono vantare una natura tenera e sensibile, censurata a volte dall’innato riserbo che li contraddistingue. La mancata e libera espressione dei propri sentimenti li danneggia. Anche se lo sanno, il più delle volte non riescono a fare a meno di ritirarsi nel loro guscio.

Per la maggior parte del tempo, sanno essere carini ed espansivi con il partner, colmandolo di attenzioni e tenerezze. Il Cancro tratta l’amore come una materia estremamente delicata e seria.

Alcuni soggetti si annullano del tutto per la dolce metà, salvo poi complicare il rapporto con una gelosia irrazionale. È un segno zodiacale ipersensibile e fragile, che fanno fatica a superare i traumi affettivi. Chi vuole tenersi stretto un Cancro farebbe bene a non ferirlo, anche perché, come già accennato, hanno la memoria lunga. È il segno più appagato dalla stabilità del matrimonio e dall’armonica quotidianità del focolare. Pertanto, si innamora di chi può garantirgli una serena tranquillità familiare.

Per questo motivo, i suoi partner ideali sono Toro e Capricorno. In particolare quest’ultimo, che lo rapisce particolarmente essendo l’opposto zodiacale del Cancro. Con il Leone può funzionare, purché il dolce Cancro provi piacere a dare lustro al Re, di cui sarebbe gregario. Con lo Scorpione la combinazione è eccezionale, poiché il principe degli abissi sarebbe molto abile a decifrare l’anima tormentata del Cancro. Difficile è il connubio con segni più instabili, come Gemelli o Bilancia, o troppo volitivi, come l’Ariete.

