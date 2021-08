Le ferie sono ormai agli sgoccioli e stiamo già iniziando a soffrire di nostalgia? Ci spaventa tornare alle vita di tutti i giorni? Niente paura. Esistono molti modi per distrarsi e alleviare lo stress post-rientro. Uno dei migliori è quello di dedicarsi a una nuova serie Tv o a una serie di documentari. Qualche tempo fa abbiamo scoperto “i migliori documentari sportivi da vedere su Netflix”. Oggi daremo uno sguardo alle prossime uscite. Quindi ecco le 5 serie Tv che ci terranno incollati al divano dopo le vacanze, facendoci dimenticare in fretta la tristezza per la fine delle ferie.

Ecco le 5 serie Tv che ci terranno incollati al divano dopo le vacanze

Il 18 agosto sarà il giorno dell’esordio su Sky di “Mirage”, la serie perfetta per gli amanti di spionaggio e cyber security. Si preannunciano sei puntate all’insegna dell’adrenalina. La protagonista sarà Marie-Josée Croze nei panni dell’esperta di sicurezza informatica Claire Kholer. A lei spetterà il compito di svelare gli intrighi legati alla falsa scomparsa dell’ex marito.

Due giorni dopo toccherà a “Nine Perfect Strangers” disponibile su Amazon Prime Video. La serie ruota intorno alle vicende di nove sconosciuti che si ritrovano in un resort specializzato nel guarire dallo stress cittadino e cambiare vita. A sorvegliare i loro progressi ci sarà la direttrice della struttura Masha, interpretata da Nicole Kidman.

Le proposte di Netflix e Disney+ per la seconda metà di agosto

Chiusura di mese molto interessante per gli abbonati a Netflix. Il 18 agosto uscirà la prima attesissima stagione di “The defeated”. La serie è ambientata a Berlino nel 1946 e vede come protagonisti Taylor Kitsch e Nina Hoss. Il primo veste i panni di un detective statunitense in cerca del fratello. La seconda sarà una poliziotta tedesca impegnata a difendere la città. Le due storie si incroceranno e daranno vita a una lunga serie di sorprese.

Rimaniamo su Netflix per parlare de “La direttrice”, in uscita il prossimo 20 agosto. I produttori sono Benioff e Weiss. Gli stessi de “Il Trono di Spade”. La protagonista è, invece, Sandra Oh, uno dei volti storici di “Grey’s Anatomy”. In queste 6 puntate interpreterà il difficile ruolo della direttrice del dipartimento di letteratura di un ateneo britannico.

Calendario puntato sul 23 agosto per gli amanti di “The Walking Dead”, forse la serie sugli Zombie più famosa di sempre. Quel giorno su Disney+ arriverà il primo capitolo dei 3 che compongono la stagione finale. Nuovi pericoli minacciano i sopravvissuti.

Approfondimento

In arrivo la quarta stagione di Elite, la serie che ci terrà ancora una volta incollati allo schermo.