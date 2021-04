Negli ultimi anni le produzioni di serie televisive spagnole si sono affermate come tra le più interessanti e ricche di temi. Ci siamo innamorati di titoli Netflix come “La casa di carta” e “Vis a Vis” e i loro protagonisti sono diventati vere e proprie stelle internazionali. E in questi giorni è arrivato l’annuncio ufficiale che tutti aspettavamo: è in arrivo la quarta stagione di Elite, la serie che ci terrà ancora una volta incollati allo schermo.

La trama e i temi di Elite

Elite è ambientata tra i banchi di una prestigiosa scuola superiore spagnola, Las Encinas. Ogni stagione ruota intorno a un crimine e ripercorre a ritroso le tappe che l’hanno causato. Fin qui nulla di nuovo. Il vero focus di Elite, però, sono i temi sociali.

Si parla di integrazione tra culture differenti, conflitti familiari ed emancipazione, disuguaglianza economica, malattia e riscatto. È questo che ci ha fatto innamorare e ci ha fatto immedesimare nei protagonisti. Elite è molto più di un teen drama. É un’analisi lucida della nostra società e delle contraddizioni che tutti viviamo ogni giorno.

In arrivo la quarta stagione di Elite, la serie che ci terrà ancora una volta incollati allo schermo: le anticipazioni

Nei giorni scorsi Netflix ha dato il tanto atteso annuncio: il 18 giugno uscirà la quarta stagione di Elite. Ma le buone notizie non si fermano qui. La piattaforma ha confermato che la produzione è già a lavoro per una quinta stagione che dovrebbe uscire il prossimo anno.

Intanto arrivano anche le prime anticipazioni sulla trama della nuova stagione. Si riparte con l’arrivo di un nuovo direttore a Las Encinas e con i suoi tre figli che andranno a occupare i banchi della scuola. Un arrivo che darà vita a nuovi conflitti tra matricole e veterani e a nuovi sviluppi tutti da scoprire.

