Il binomio tra sport e televisione è uno dei più longevi della storia delle trasmissioni. E da quando sono arrivate piattaforme di streaming come Netflix ha trovato nuova linfa. Ma come possiamo districarci tra le decine e decine di programmi presenti in rete? Noi di Proiezioni di Borsa ci abbiamo provato e abbiamo scelto i migliori documentari sportivi da vedere su Netflix. Ecco i nostri consigli.

The Last Dance

Impossibile non iniziare la nostra lista di documentari sportivi da vedere su Netflix con “The Last Dance”. Stiamo parlando della serie che ha riscritto i canoni dello storytelling sportivo. Otto puntate che parlano dell’ultimo anno dei mitici Chicago Bulls di Michael Jordan e di tutti i dietro le quinte di una delle squadre più forti di sempre. E lo fanno tramite le parole dello stesso Jordan.

Una serie che ha moltiplicato il numero di abbonati alla piattaforma e che non possiamo assolutamente perdere anche se non siamo appassionati di basket.

Sunderland ‘Til I Die

Non poteva mancare il calcio. Sunderland ‘Til I Die è il racconto della stagione 2017/18 dei Black Cats, una delle squadre storiche del football inglese. Nelle otto puntate possiamo trovare di tutto: i verdetti del campo, il calore dei tifosi, le mosse della dirigenza per risollevare le sorti del club. Ma soprattutto potremmo innamorarci di una storia che va oltre i confini del rettangolo verde.

Tra i migliori documentari sportivi da vedere su Netflix anche football e Formula 1

Gli ultimi due documentari che consigliamo sono “Last Chance U” e “Formula 1: Drive to Survive”. La prima parla di football e delle vicende di alcuni giocatori retrocessi nelle serie minori e decisi a tornare ai massimi livelli. Una storia di riscatto e redenzione.

La seconda ci farà scoprire tutti i dietro le quinte della Formula 1. Due stagioni, dieci episodi e le voci dirette dei protagonisti. Impareremo che il mondo dei motori non è soltanto quello che vediamo in pista la domenica.