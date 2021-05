Stiamo preparando la torta più buona della nostra vita e ci siamo appena accorti che ci manca un ingrediente: la fecola di patate. Ma niente paura. Oggi noi di ProiezionidiBorsa stiamo per rivelare come risolvere questo problema imprevisto senza dover correre al supermercato. Ecco le 5 alternative sane e leggere alla fecola di patate per non rinunciare al gusto e preparare dei dolci spettacolari.

Sostituiamo la fecola con frumento, riso e mais

La fecola di patate non è altro che l’amido contenuto nel tubero. Ecco perché possiamo facilmente sostituirla con l’amido di altri alimenti. La prima alternativa è l’amido di frumento. Al contrario di quello di patate contiene glutine ma proprio per questo può far lievitare meglio i nostri dolci cotti al forno.

Più leggero e ottimo anche per i celiaci è l’amido di riso. Non ha sapore e ha la stessa consistenza della fecola. Possiamo utilizzarlo per l’impasto di dolci al cucchiaio e come collante per le torte più morbide.

Ottima anche la maizena, ovvero l’amido di mais. É leggerissima e ha le stesse caratteristiche della fecola, ma con una marcia in più. Renderà i nostri dolci più morbidi e friabili e possiamo anche utilizzarla per sostituire le uova nelle ricette.

Ecco le 5 alternative sane e leggere alla fecola di patate per non rinunciare al gusto e preparare dei dolci spettacolari: proviamo con la farina

Possiamo sostituire l’amido della patata anche con la farina, molto più facile da reperire in casa. La tradizionale farina di grano può essere una valida alternativa ma dobbiamo fare attenzione. Ha un sapore più deciso e una consistenza da controllare di frequente per evitare il rischio di far formare grumi nei dolci.

L’ultima alternativa è quella di ricorrere alla farina di tapioca. La possiamo trovare facilmente nei negozi e negli alimentari e ha dalla sua leggerezza e una ottima digeribilità. Non contiene glutine e ha spettacolari capacità leganti. Ecco perché possiamo usarla sia per i dolci che per i primi piatti al cucchiaio.