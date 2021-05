3 idee originali per dare una nuova vita ad un vecchio sgabello grazie al fai da te

Un vecchio sgabello può essere utilizzato in tantissimi modi. L’unica cosa che non bisogna fare è proprio buttarlo. Specialmente se si è amanti del fai da te e dell’arredamento per la casa realizzato utilizzando vecchi oggetti. Persino le bottiglie di plastica possono essere riutilizzate con un po’ di creatività e tornare utili. Per non parlare di tutto quello che è possibile fare partendo da dei semplici strofinacci vecchi. Anche senza restaurarli, i vecchi sgabelli in legno fanno un gran bell’effetto rustico se utilizzati per reggere i vasi delle piante. O come comodini per poggiare i libri preferiti, da leggere e rileggere comodamente sul divano di casa. O ancora, come banco per poggiarvi gli utensili da giardino. Ma per chi ama osare un po’ di più, ecco 3 idee originali per dare nuova vita ad un vecchio sgabello grazie al fai da te.

Realizzare una scrivania da lavoro con due sgabelli alti

Se si hanno due sgabelli alti e dello stesso colore e dimensioni, è possibile utilizzarli come sostegno per realizzare una scrivania da lavoro. Oltre a quelli, però, servirebbe una tavola di legno, magari a sua volta di recupero. Tuttavia, gli sgabelli in questione devono essere dall’altezza simile a quelli che in genere si trovano nei locali in prossimità dei banconi. Altrimenti, si rischia che siano troppo bassi e che il risultato finale sia una scrivania magari bella, ma scomoda e quindi inutilizzabile.

Rivestirlo per dargli una nuova vita

Se si ha intenzione di buttarlo perché ormai è brutto, non è meglio provare a rivestirlo e a riutilizzarlo? Serviranno degli spilli, del tessuto da tappezzeria, della passamaneria, della colla, una pistola sparapunti, un paio di forbici e qualche spillo. Occorrente tutto reperibile presso un qualunque negozio di bricolage. Quindi, tagliare un abbondante pezzo di tessuto e tenderlo per poi fissarlo con i punti metallici della pistola. Tagliare il tessuto in eccedenza con l’aiuto delle forbici. Applicare gli incroci di passamaneria sulla seduta dello sgabello, regolandosi con l’aiuto degli spilli e prendendo bene le misure. Incollare la passamaneria, assicurandosi che gli spazi siano perfettamente distribuiti sulla seduta dello sgabello. Incollarne un giro anche sui punti metallici, in modo tale da coprirli. Eccolo qui, come nuovo!

La scelta della fantasia e del colore del tessuto dipende dallo sgabello e, soprattutto, dall’ambiente in cui andrà messo.

Porta vasi da parete

Proprio all’inizio, avevamo accennato alla possibilità di utilizzare gli sgabelli per poggiarci i vasi delle piante. Ma se invece di posizionarli sulla superficie lo si facesse sulle pareti? Purché lo sgabello sia abbastanza largo per il vaso, basta fissarlo dalle pareti e usarlo come mensola per poggiarvi le piante. Con i rampicanti, si otterrà un effetto spettacolare.