In pochissimi si rendono conto che il riciclo creativo non ha proprio confini. Sono infatti praticamente infinite le idee e i materiali da riutilizzare a nostra disposizione. Vediamo allora assieme 3 idee originali ed economiche per recuperare alcuni oggetti destinati alla spazzatura e creare delle bellissime tende colorate.

Vecchie diapositive trovate in soffitta

La prima fra le 3 idee di riciclo di oggi è quella di creare delle tende utilizzando tutte quelle vecchie diapositive ormai dimenticate in soffitta. Oggigiorno lo si sa bene, con l’avvento degli smartphone, dei pc e delle smart tv le vecchie diapositive non servono più a molto. Ma questo non vuol dire che, dopo averle recuperato in formato digitale, non ci resti che buttarle: possiamo invece decidere di riutilizzarle, unendole fra di loro, per creare delle fantastiche e originali tende creative ed economiche.

Originali ritagli delle bottiglie di plastica

Un’altra idea poi per risparmiare riciclando degli oggetti naturalmente destinati alla spazzatura è quella di utilizzare le vecchie bottiglie in plastica. Una volta che ne avremo messo da parte abbastanza potremo iniziare a ritagliarle, creando immagini floreali e geometriche. Grazie a questo stratagemma andremo a creare foglie e fiorellini (rispettivamente dai lati e dal fondo della bottiglia) per decorare le nostre tende. Una volta che ne avremo ritagliati abbastanza, ecco allora che non ci resterà che unirli con del filo e appenderli per casa. Avremo così ottenuto un fantastico oggetto d’arredamento elegante e di design, senza aver speso un euro.

Colorati tappi delle bottiglie di vetro

Per finire, possiamo anche unire fra di loro i tappi in metallo delle bottiglie di birra per creare delle fantastiche tende a mosaico coloratissime. L’idea è davvero molto semplice, basterà utilizzare i tappi come tasselli di un mosaico e unirli fra di loro con del filo per creare le più disparate immagini. Non dobbiamo disperarci, però, se non troviamo i tappi con i colori per creare i motivi che desideriamo: infatti, nulla ci vieta di colorarli direttamente con della vernice spray in modo anche da ottenere un miglior effetto visivo.

Ecco allora che erano proprio queste le 3 idee originali ed economiche per recuperare alcuni oggetti destinati alla spazzatura e creare delle bellissime tende colorate.

