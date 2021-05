Anche quest’anno il Salento si sta confermando come una delle mete turistiche più desiderate dai turisti.

Ormai è un vero e proprio boom di prenotazioni. Anche grazie alla sempre minor incertezza legata alla pandemia. Infatti, la maggior parte delle strutture ricettive sono già quasi tutte al completo.

In questa situazione, è quindi fondamentale ricercare delle località tranquille, dove rilassarsi lontano dalla calca e dal frastuono. Per questo motivo, ecco le 3 località del Salento dove trovare riposo e tranquillità nella natura incontaminata e lontano dalle solite spiagge super affollate.

Molte persone, infatti, si lasciano convincere dalle solite guide turistiche che propinano sempre le stesse spiagge gremite di gente. Ma ci sono dei posti incantevoli, soprattutto rocciosi, dove si può davvero staccare la spina ed immergersi nel silenzio.

Baia di Porto Miggiano

Porto Miggiano è una frazione di Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce.

La baia è una insenatura rocciosa, con una caratteristica conformazione a staffa di cavallo a picco sul mare.

Il lembo di spiaggia è perfetto per stendersi sotto il sole, mentre la roccia che la circonda ripara dal vento.

Il fondale è trasparente, sabbioso per qualche metro, quindi ideale anche per far divertire i bambini in tranquillità. Inoltre, ci sono anche delle bellissime grotte ed insenature da esplorare via mare.

Marina serra

Anche Marina Serra è una delle insenature più belle del Salento. A renderla famosa è la caratteristica struttura della costa, alta e rocciosa, che fa da perimetro naturale ad un mare limpido e cristallino.

Infatti, una volta arrivati, avremo di fronte una vera e propria piscina naturale.

Bellissima ed incantevole è la Grotta Matrona, anche questa raggiungibile via mare.

Baia di Uluzzo

Infine, l’ultimo consiglio è quello di trascorrere un po’ di tempo nella baia di Uluzzo. Questo è un piccolo golfo naturale, creatosi all’interno della baia di Porto Selvaggio.

Questo paradiso terrestre è importante anche dal punto di vista storico, perché custodisce uno dei giacimenti preistorici più importanti d’Europa.

Ma oltre a questo, è l’ideale per chi ama abbandonarsi alla natura ed al relax, lontano da tutto e tutti.

Anche per questo l’acqua è sempre pulita e limpida.

Quindi, ecco le 3 località del Salento dove trovare riposo e tranquillità nella natura incontaminata e lontano dalle solite spiagge super affollate.