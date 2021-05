Ci troviamo in primavera inoltrata. L’estate finalmente è dietro l’angolo. Ci sono ancora delle restrizioni a causa della pandemia da Covid 19, ma si riesce a scorgere la luce in fondo al tunnel. Tutti sperano nelle riaperture e nella ripresa delle vecchie abitudini. Tuttavia, è necessario stare in guardia.

Il cambio di stagione, inoltre, porta con sé molti cambiamenti. Bisogna adeguarsi e modificare la propria routine quando si allungano le giornate. Ci si può sentire stanchi e spossati a causa del caldo e non solo.

Soprattutto quando arriva la bella stagione si ha bisogno di un sonnellino durante la giornata ecco quanto dovrebbe durare un riposino pomeridiano davvero efficace e rigenerante.

Cosa succede al corpo nel cambio di stagione

Il cambio di stagione e il percorso che ci porta all’estate può essere davvero tortuoso. È un rito di passaggio a tutti gli effetti. Comporta una quota di stress notevole. La routine viene scombussolata, il corpo ne risente molto. Ci si sente scarichi e senza forze. Come mai? I neurotrasmettitori devono trovare una nuova omeostasi. Dopamina, noradrenalina, melatonina e serotonina sono in primo piano.

Il risultato è uno solo. Si sente il bisogno di acclimatarsi e di trovare un nuovo equilibrio. Subentrano delle nuove abitudini che ci aiutano nell’adattamento.

Il riposino perfetto deve avere una durata limitata

Il sonnellino pomeridiano è un’abitudine consolidata. Esso può essere davvero importante per recuperare le forze e affrontare il resto della giornata in maniera proficua. Di solito l’orario più consono e più comune è nella fascia oraria che va dalle 15 alle 17.

Ma attenzione, è sconsigliato dormire troppo. Il riposino perfetto deve avere una durata limitata. In caso contrario si possono avere dei problemi di addormentamento la notte e ci si può svegliare addirittura più stanchi di prima. L’ideale è non sforare l’ora. Un riposino davvero efficace e rigenerante dovrebbe durare dai 30 ai 60 minuti.