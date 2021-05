Quando si arriva in Puglia, non si può fare a meno di visitare la città di Otranto. Affacciata direttamente sul mare, in questa perla del Salento c’è tutto.

Storia, arte e cultura, infatti, si intrecciano armoniosamente con divertimento e paesaggi davvero mozzafiato.

Eletto come uno dei borghi più belli d’Italia, ecco dove trascorrere un soggiorno indimenticabile tra mare cristallino, ottimo cibo e cultura.

Vale la pena quindi scoprire questa località e considerarla fra le opzioni nel nostro prossimo itinerario di viaggio.

Perdersi fra storia e paesaggi

Per immergersi fin da subito in questo borgo straordinario, l’ideale è partire dal lungomare degli Eroi.

Questo funge da filo conduttore tra la città ed il centro storico, rimasto intatto ed immutato in tutti questi anni.

Costeggiando la Torre Alfonsina si arriva in questo intreccio di vicoli e stradine, percorribile solo a piedi, che è l’anima di questa città.

Qui, fra chiese, case, piazzette e palazzi, dove il tempo sembra non esser mai passato, si intravedono anche botteghe, negozietti tipici e ristoranti raffinatissimi.

Sembra quasi riduttivo consigliare qualcosa in particolare da visitare. Perché questa cittadina deve essere vissuta tutta, ed assaporata in ogni suo minimo particolare.

Bisogna prendersi del tempo, insomma e perdersi un po’.

E, soprattutto, esser consapevoli che la memoria del cellulare non sarà sufficiente per contenere tutte le foto che verranno scattate. Perché ogni angolo di strada, ogni parete, ogni squarcio tra cielo e mare, varrà la pena di essere immortalato.

La cava di Bauxite

A poco più di un chilometro da Otranto, c’è un posto non molto conosciuto che vale la pena di visitare e contemplare.

Stiamo parlando della Cava di Bauxite, un luogo davvero unico per la sua bellezza.

Il paesaggio è formato da quel che resta di una cava di bauxite, formata a seguito di alcuni scavi.

Una volta raggiunta una falda acquifera ed abbandonati i lavori, questa cava ha cominciato a riempirsi d’acqua.

Lo scenario che ci si presenterà davanti è quasi surreale. La commistione di questi colori accesi, tra il rosso della bauxite e il verde smeraldo dell’acqua, rendono questo luogo davvero magico. Da vedere assolutamente!