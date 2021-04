Chi ha già fatto un salto in provincia di Lecce sa che non può andarsene da lì senza aver assaggiato i pasticciotti. Forse, però, non molti conoscono una variante di questo dolce, ancora più buona: la Torta Pasticciotto.

Questa è infatti la ricetta che sveleremo oggi. Quindi non perdiamo altro tempo e trasferiamoci in Salento con questa strepitosa ricetta della torta pasticciotto, talmente buona che tutti chiederanno il bis.

Ingredienti per la pasta frolla

a) 500 gr di farina;

b) 150 gr di burro;

c) 200 gr di zucchero;

d) 2 uova intere;

e) 1 tuorlo;

f) 1 bustina di lievito in polvere per dolci.

Ingredienti per la crema

a) 600 ml di latte;

b) 3 tuorli;

c) 180 gr di zucchero;

d) 80 gr di farina;

e) metà bustina di vanillina.

Innanzitutto, setacciamo la farina e disponiamola a fontana su una spianatoia, poi aggiungiamo il burro e mescoliamo. In seguito aggiungiamo lo zucchero, un pizzico di sale, le uova, il tuorlo e il lievito ed impastiamo fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo.

Lasciamolo riposare in frigorifero per mezz’ora, avvolto dalla pellicola trasparente.

Nel frattempo prepariamo la crema pasticcera. Versiamo in un pentolino il latte con metà bustina di vanillina e lasciamo riscaldare, mescolando di tanto in tanto. Nel mentre possiamo versare in una ciotola 3 tuorli, con lo zucchero e la farina. Con una frusta mescoliamo gli ingredienti per creare un composto leggermente montato.

Quando il latte raggiunge il bollore, spegniamo il fuoco, versiamo il composto ed iniziare a mescolare.

A questo punto possiamo riaccendere il fornello, a fuoco basso, e continuiamo a mescolare fino a creare una crema densa. Una volta finito, versiamo il tutto in una bacinella, copriamo con pellicola trasparente e lasciamo raffreddare.

Ci siamo quasi. Ora possiamo riprendere il nostro panetto, tagliamone circa 1/3 e mettiamolo da parte. Procediamo con la stesura del resto della pasta frolla, aiutandoci con un mattarello, fino ad ottenere una sfoglia spessa 1 centimetro.

Una volta finito, foderiamo uno stampo rotondo sul fondo e sulle pareti, eliminando le parti in eccesso.

Ora inseriamoci dentro la crema pasticcera e livelliamola.

Ora stendiamo quella porzione di pasta frolla che avevamo lasciato da parte e chiudiamo il lato superiore della torta. L’ultimo passaggio è quello di sbattere un uovo e spennellare la superficie della torta.

Fatto ciò, inforniamo a 180° per 35-40 minuti, finché il colore non sarà dorato. Una volta cotta, sforniamo, spolveriamo un po’ di zucchero a velo e lasciamo riposare.

Approfondimento

L’imperdibile ricetta della cheesecake alle fragole pronta in 20 minuti perfetta anche per chi vuole restare in forma.