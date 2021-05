Ora che la bella stagione ha preso il via, non c’è modo migliore di un bel barbecue per passare i pranzi in famiglia e con gli amici. Ma anche organizzare una grigliata ha le sue complicazioni. Su tutte, quella di pulire la griglia.

La griglia può essere un vero ricettacolo di germi e pulirla non è affatto semplice, specialmente se riesumiamo il barbecue dopo mesi di inattività. Se è di ferro, può facilmente arrugginirsi. Se è di ghisa può comunque incrostarsi con rimasugli di carne e grasso che alimentano la proliferazione di batteri. Ma basta uno di questi 3 prodotti naturali e non impazziremo più per pulire la griglia del barbecue da ruggine e incrostazioni che possono anche nuocere alla salute.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Aceto e acqua bollente

Il primo prodotto naturale contro le incrostazioni della griglia è l’aceto. Creiamo una soluzione di aceto e acqua bollente in parti uguali e cospargiamoci la griglia. Lasciamo agire per un quarto d’ora, poi raschiamo tutta la griglia con della carta argentata appallottolata. Per accentuare l’azione abrasiva, possiamo aggiungere alla soluzione anche del sale grosso. Questo rimedio è funzionale soprattutto per le griglie in ghisa.

Bicarbonato

Il secondo prodotto naturale ottime per pulire le griglie è il bicarbonato. Aggiungiamone 5 cucchiai per un litro d’acqua e mescoliamo energicamente fino a ottenere una consistente pasta abrasiva che lasciamo riposare per mezz’ora. Quando è giunto il momento, sciacquiamo la griglia sotto l’acqua corrente e applichiamo la pasta abrasiva. Attendiamo qualche minuto e spazzoliamo con una spazzola a setole dure. Il vantaggio di questa soluzione è che elimina gli odori.

Olio d’oliva

Anche l’olio d’oliva è utile per combatte la ruggine. Cospargiamo la griglia d’olio e poi strofiniamola con forza con l’aiuto di un raschietto. Finita l’operazione, applichiamo nuovamente l’olio, che funziona anche come anti-ruggine.

Se pensiamo che la nostra griglia sia da buttare, prima proviamo con aceto, bicarbonato od olio. Basta uno di questi 3 prodotti naturali e non impazziremo più per pulire la griglia del barbecue da ruggine e incrostazioni che possono anche nuocere alla salute.