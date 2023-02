L’app per tutta la famiglia che potrebbe essere utile a tutti, ecco come funziona

Se lo smartphone è oggi uno strumento che ha anche grande utilità nella quotidianità è per le applicazioni che possono semplificare la vita e organizzarla. Ecco un esempio che vale la pena considerare.

L’elenco di applicazioni per smartphone è sterminato. Tant’è che spesso si fatica ad avere traccia di quelle che potrebbero davvero essere utili. Soprattutto se non si ha una passione per la tecnologia e la voglia di seguire con attenzione le novità del settore.

Vale, dunque, la pena considerare ogni tanto qualche consiglio che potrebbe risultare utile. Soprattutto se è in grado di trasformare un telefono, un tablet o un computer in uno strumento di semplificazione quotidiana.

L’app per tutta la famiglia che può essere molto utile

Un esempio è sicuramente Google Keep. Molti la conosceranno già, molti altri invece non ne avranno mai sentito parlare.

Il suo utilizzo più semplice è quella di essere una sorta di programma in cui poter creare dei fogli di appunti. Si salvano in maniera tale che siano fruibili da qualsiasi computer, telefono o tablet che siano connessi all’account in cui sono salvati.

Un’app da scaricare e che permette di rimpiazzare carta e penna

Si può annotare e salvare qualsiasi cosa: foto, audio, video, note vocali. C’è anche una pratica funzione che permette di creare delle checklist. Si tratta di elenchi in cui poter scrivere una dopo l’altra le cose da fare o magari da comprare. Con la possibilità di segnalare in un secondo momento ciò che è stato fatto o comprato. Volendo semplificare il concetto ha lo stesso principio di funzionamento di una lista della spesa. Un elenco in cui dopo aver messo una cosa sul carrello si pone un segno o una linea per indicare di averlo fatto.

Lo si può sostituire ad un foglio in cui si annotano le cose da comprare o da ricordare. Ma c’è un plus importante. Esiste, infatti, una funzione importante ed è quella che permette di visualizzare e condividere una nota creta attraverso l’opzione “Collabora”.

L’utilità della tecnologia

Nell’ambito di un contesto famigliare questo può rappresentare sicuramente un aspetto particolarmente utile. Google Keep, per certi versi, è l’app per tutta la famiglia e che potrà rappresentare un ottimo alleato per organizzare la quotidianità.

Google stessa propone una serie di applicazioni che hanno possibilità di essere preziose ogni giorno come, ad esempio. Fotoscan per digitalizzare le foto. Soluzioni che, ancora una volta, dimostrano che il computer e lo smartphone sono tutt’altro che strumenti utili unicamente per consultare i social network o per intrattenersi navigando su Internet. Anche in un contesto familiare rappresentano mezzi attraverso cui si possono incrementare i livelli organizzativi e di produttività.