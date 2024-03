Fra il 7 e l’8 marzo i mercati internazionali hanno formato nuovi massimi annuali. In queste date è scaduto il nostro primo setup annuale, che in contesti similari ha visto, con elevate probabilità, formare minimi/massimi rilvevanti. Sarà così anche questa volta? Ora inizia il ribasso dei mercati oppure è un falso segnale?

Andiamo a vedere cosa attendere e come regolarsi per mantenere il polso della situazione.

Cosa attendere nel breve termine? Rialzo o ribasso?

La seduta di contrattazione dell’11 marzo ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

17.830

Eurostoxx Future

4.967

Ftse Mib Future

33.434

S&P500

5.123,69.

Alla luce degli ultimi movimenti possiamo affermare con probabilità abbastanza elevate che secondo i nostri metodi, possa essere iniziato un ritracciamento?

Potrebbero far iniziare un ritracciamento, solo chiusure giornaliere poi confermate venerdì 15 marzo sul time frame settimanale inferiori ai seguenti livelli:

Dax Future

17.754

Eurostoxx Future

4.937

Ftse Mib Future

33.300

S&P500

5.056.

Attenzione, invece un nuovo swing rialzista potrebbe dispiegare effetti (rialzisti) fino al prossimo setupo del 25 marzo. Quanto appena espresso, rende ancora più chiaro che ci troviamo a parer nostro in una settimana nodale. Dopo un rialzo di pltre il 20% dai minimi del 30 ottobre scorso, e del 45% dai minimi del 17 ottobre del 2022, è arrivato il momento di una fase di ritracciamento? Oppure i mercati continueranno a salire, alimentando l’ipotesi di alcuni addetti ai lavori, che i prezzi stanno per entrare in una bolla speculativa come quella dell’anno 2000?

Inizia il ribasso dei mercati oppure è un falso segnale? Unicredit sotto la lente

Qual è il contesto grafico attuale di queste azioni?

Unicredit, prezzo dell’ultima giornata di contrattazione intorno ai 30,77. Da inizio anno ha segnato il minimo a 24,635 e il massimo a 31,68 . A livello settimanale, solo ritorni in chiusura della giornata di contrattazione del 15 marzo sotto 30,72 potrebbero negare la possibilità di ulteriori rialzi di breve termine. Quindi, questa settimana viene considerata importante.

Chiusure settimanali inferiori ai 30,72 avrebbero come obiettivo area 28,78 e poi 26,45, rispettivamente labbra e denti dell’Alligator Indicator su base settimanale. Al momento, i prezzi si sono fermati millimetricamente a contatto con i denti sul time frame pluriannuale.

Al momento il POC annuale (Punto dove si sono concentrati la maggioranza degli scambi) passa intorno al livello di 26,55. Questo prezzo potrebbe rappresentare un supporto rilevante per tutto il corso dell’anno 2024.

Abbiamo letto sul sito Marketscreener le raccomandazioni degli analisti come segue:

Raccomandazione media Buy

Numero di analisti 22

Ultimo prezzo di chiusura 30,78 EUR

Prezzo obiettivo medio 36,5 EUR

Differenza / Target Medio +18,57%.

Lettura consigliata