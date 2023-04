L’oroscopo della Pasquetta: ecco come i 12 segni zodiacali affronteranno la gita e chi sarà protagonista

Si avvicina la giornata che per tradizione vede famiglie ed amici approfittare della primavera per godere di splendidi momenti insieme. Ma le stelle indicano i caratteri più propositivi e quelli più bravi ad organizzare.

Ad esempio, chi nasce sotto il segno dello Scorpione ama sentirsi un bastian contrario. È per loro molto importante distinguersi dagli altri. Questo può vuol dire prendere posizioni molto differenti dalle proposte arrivate. Finiranno così per passeggiare da soli tra le querce secolari di qualche foresta fuori Regione.Ecco quindi l’oroscopo della Pasquetta: come i 12 segni zodiacali si muoveranno per il lunedì in gita.

Per qualcuno sarà un problema adeguarsi

I figli del Sagittario cercano sempre di mantenersi autonomi rispetto alle scelte degli altri. Sono piuttosto egoisti, e sanno che questo alle volte li ha paradossalmente aiutati nella vita. A pochi minuti dall’ora di pranzo si uniranno alle prime persone che gli saltano in mente con

le quali avrà piacere a condividere la compagnia. Una caratteristica del segno del Toro è quella di avere bisogno di alcuni punti costanti nella sua vita. Ha probabilmente prenotato il ristorante per il pranzo di Pasquetta già da mesi, e non ammette deroghe sulla conta dei presenti. I Gemelli non vedono semplicemente l’ora di trascorrere una giornata di felicità con le persone care. Di solito si contraddistinguono per preparare e portare il dolce per tutti, o più probabilmente, una buona bottiglia di vino.

Continuiamo a vedere come sarà l’oroscopo della Pasquetta.

Il segno del Leone non può fare a meno di mostrarsi intransigente sul luogo in cui trascorrere la Pasquetta. Con grande pazienza di tutti si raggiungerà dopo lunghe trattative un accordo che lo o la accontenti . Si tratterà di un posto che probabilmente sarà strapieno.

La soluzione ideale se cerchiamo una destinazione fantasiosa ed alternativa é quella di affidare l’organizzazione ad un figlio del segno dell’Acquario. Ci ritroveremo in poco tempo in un borgo disabitato o a condurre un aquilone in cima alla montagna. Se non altro ce lo ricorderemo a lungo. I rappresentanti del Cancro spingeranno probabilmente per questa Pasquetta ad una soluzione moderata e tranquilla. Un picnic sul giardino già potrebbe allontanarsi dalla propria idea di gita serena. Saranno tra i piú puntuali nell’arrivare e nell’andare via.

In questo si troveranno d’accordo con i rappresentanti della Vergine. Guarderanno male gli ospiti più esuberanti e ritardatari. Quasi certamente si sono adoperati per creare il gruppo di whatsapp e per segnalare con precisione su data e luogo dell’incontro.

L’oroscopo della Pasquetta: ecco come i 12 segni zodiacali si muoveranno per il lunedì

I Pesci sono notoriamente alla ricerca di concerti ed esposizioni di arte moderna. Insisteranno molto per rendere la gita di Pasquetta un’occasione di crescita culturale. É verosimile che non si presenteranno all’ultimo secondo dopo essersi ricordati di avere già preso impegni con un altro gruppo di conoscenze. Questo farà innervosire invece gli Ariete, i quali sono stati tra i piú convinti organizzatori della giornata. Vengono da un periodo astrale quanto meno complesso, ma vogliono farsi perdonare e brindare alla vita. La Bilancia ama meditare e ricercare una soluzione armoniosa dei conflitti. Riuscirà a trovare la destinazione adatta per tutti con un sesto senso non secondario. Sarà il leader silenzioso dell’escursione.

I Capricorno detestano trovarsi immersi in un marasma di messaggi su WhatsApp e barcamenarsi tra problemi organizzativi. Risparmieranno tempo, energia e danaro mettendo il telefono in modalità silenziosa e trascorrendo Pasquetta a leggere un buon libro.

Le mete dove trascorrere la Pasquetta sono infinite vista la bellezza e la varietà del nostro paese. Di certo potremmo seguire il parere di Ed Sheeran, che sceglie sempre un borgo italiano per trascorrere le sue vacanze.