Come investe George Soros e qual è la sua filosofia

George Soros è un imprenditore, filantropo e banchiere ungherese. È noto anche per essere il fondatore del Quantum Group. Secondo la rivista Forbes, il suo patrimonio netto ammonterebbe addirittura a circa 6,7 miliardi di dollari e risulterebbe tra le 400 persone più ricche al Mondo. In passato, sulle nostre pagine, abbiamo analizzato la filosofia di investimento di diversi miliardari. In ultimo, ad esempio, abbiamo visto in cosa investe un uomo fuori dall’ordinario come Elon Musk, CEO di Tesla e mente geniale dietro progetti come Starlink. Oggi, invece, vedremo come investe George Soros e quale è la sua filosofia di investimento.

Come investe George Soros

Come abbiamo accennato, Soros è proprietario di un fondo di investimento. Su questo adotta una strategia macroglobale, quindi costruisce il suo portafoglio in base a tendenze macroeconomiche. Quindi, ad esempio, prende in considerazione l’aumento o la diminuzione dei tassi di interesse da parte delle Banche centrali oppure la stabilità politica di una determinata nazione.

Come Buffett e il suo socio Munger, Soros non ama diversificare i suoi investimenti. Anzi, è noto per andare spesso all-in, un approccio che in molti considererebbero rischioso ma che per il banchiere ungherese è quello vincente. Quindi, ecco come investe George Soros.

La laurea in filosofia e l’influenza di Karl Popper

Molto importante è ricordare che Soros è laureato in filosofia. Egli ha infatti applicato ai mercati la famosa teoria della riflessività del grande filosofo Karl Popper. Non è certamente la prima volta che un concetto filosofico viene applicato ai mercati finanziari. Si pensi anche al modo in cui è stato sfruttato un testo noto come ”l’Arte della Guerra” di Sun Tzu.

In base a questa peculiare teoria basata sul pensiero di Popper, il banchiere e miliardario ritiene che i mercati non riflettano con precisione ciò che accade nella realtà e anzi, spesso vi si discostino. A suo avviso, infatti, gli investitori sopravvalutano le informazioni positive e sottovalutano i rischi. Il buon investitore, per Soros, è quello capace di distinguere la realtà dalla finzione e di non farsi cogliere dal panico o dall’entusiasmo. Insomma, deve saper mantenere la lucidità e avere una capacità di discernimento superiore alla norma, altrimenti sarà vittima dell’incertezza, che non gli permetterà di guadagnare in Borsa.

Ecco in quali asset preferisce investire

In genere, Soros investe in asset come valute, tassi di interesse obbligazionari e indici azionari.

