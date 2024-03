3 titoli azionari che Warren Buffett ha sempre nel portafoglio

Già in passato abbiamo trattato la filosofia di investimento di Warren Buffett e del suo ormai defunto socio di affari Charlie Munger. Entrambi hanno sempre prediletto un approccio diverso da quello solitamente consigliato ai trader. Infatti, spesso si ribadisce l’importanza di diversificare i propri investimenti per proteggere il proprio capitale e minimizzare i rischi. Questo approccio è alla base di alcuni noti portafogli come All Weather di Roy Davis, che in tanti prendono come modello per costruire il proprio. Buffett e Munger, invece, preferiscono puntare il proprio capitale su pochi titoli. Non sono certamente gli unici a farlo, tuttavia sono tra gli imprenditori più famosi ad aver adottato quest’approccio. Addirittura, secondo Munger, “una delle cose insensate della moderna istruzione universitaria è che un’ampia diversificazione è assolutamente obbligatoria per investire in azioni”.

Scopriamo quindi quali sono i titoli azionari che l’Oracolo dell’Omaha ha sempre nel suo portafoglio e che continuerà probabilmente a mantenere a tempo indeterminato.

3 titoli azionari che Warren Buffett manterrà nel portafoglio a tempo indeterminato

Il primo di cui trattiamo è uno dei suoi titoli più longevi e cioè Coca-Cola, di cui la sua azienda, Berskhire Hathaway, possiede circa il 9% delle azioni. Il secondo, invece, è American Express, di cui l’azienda del noto miliardario possiede circa il 20% delle azioni.

Infine, c’è anche un titolo su cui Warren Buffett sta puntando molto nell’ultimo periodo e cioè Occidental Petroleum, di cui al momento possiede oltre il 28% delle azioni. Insomma, oltre ad Apple ci sono altri cavalli di battaglia nel portafoglio di Berskhire Hathaway, uno tra i più famosi e discussi al Mondo. Ecco 3 titoli azionari che Warren Buffett ha sempre nel suo portafoglio.

Su cosa sta puntando nel 2024

L’80% del portafoglio di Buffett è concentrato sui titoli che abbiamo citato e pochi altri, cioè Apple (che costituisce da solo circa il 47% del portafoglio), Bank of America (il 9,6% del portafoglio) e Chevron (4,6%). Insomma, come si può notare, al solito Buffet ha rinnovato la sua fiducia nei confronti di un colosso come Apple, che ha sempre saputo gestire anche tempi di notevole crisi.

Una citazione di Buffett

Concludiamo quindi con una delle più note citazioni di Warren Buffett, che potrebbe essere di aiuto a tutti gli investitori. Uno dei punti chiave dell’approccio all’investimento di Buffett è l’investire a lungo termine. Egli infatti dice che: “qualcuno è seduto all’ombra oggi perché qualcuno ha piantato un albero molto tempo fa”.

Alla luce di quanto abbiamo scritto, si tratta di una frase sorprendentemente chiara. Per Buffett, fare piccoli investimenti con piccole somme di denaro non è un approccio funzionale. Studiare, pianificare e mai muoversi alla cieca è molto importante.

