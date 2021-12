I giorni delle festività natalizie mettono spesso a dura prova il nostro corpo. Mangiamo di più e cibi più pesanti e allo stesso tempo riduciamo il carico di allenamento. Una combinazione non proprio positiva per la salute. Ma per nostra fortuna esistono prodotti completamente naturali, che potrebbero darci una mano a ristabilire l’equilibrio dell’organismo. Due di questi li useremo per la ricetta che stiamo per presentare. Quindi ecco la straordinaria marmellata facilissima da preparare che potrebbe aiutarci contro colesterolo alto e intestino pigro. Impariamo a prepararla e le nostre colazioni invernali avranno una marcia in più. Prima di proseguire è, però, obbligatoria una premessa. Stiamo per parlare di rimedi naturali che non possono in nessun caso sostituire l’eventuale bisogno di farmaci.

Ecco la straordinaria marmellata facilissima da preparare che potrebbe aiutarci contro colesterolo alto e intestino pigro

In questi giorni molti di noi sono alla ricerca di prodotti naturali per rimettere in moto l’intestino e depurarsi dalle grandi abbuffate. Due di questi li abbiamo a disposizione proprio in questo periodo: la melagrana e lo zenzero. E insieme possono diventare la base per una gustosa e sanissima marmellata.

La melagrana è un frutto dalle proprietà straordinarie. I suoi polifenoli sembrano, infatti, in grado di ridurre la pressione e il livello di colesterolo cattivo, favorendo allo stesso tempo quello buono. In più, alcuni studi scientifici sembrano dimostrare che il consumo di melagrana avrebbe effetti positivi anche sul diabete. Attenzione, però, a consumarla se siamo in cura con alcuni farmaci come gli ACE inibitori e quelli per la pressione. In questo caso è meglio consultare il medico prima di mangiarla perché potrebbe interferire con il loro funzionamento.

Notevoli anche le caratteristiche nutrizionali dello zenzero. Lo zenzero è ricco di gingeroli, molecole che potrebbero aiutare la motilità intestinale oltre ad avere importanti effetti antinfiammatori. Anche in questo caso è, però, obbligatorio il consulto dello specialista prima di mangiarlo. Anche questa spezia può influenzare l’azione di alcuni medicinali comuni.

Come prepararla con melagrana e zenzero

Per preparare due vasetti di marmellata di melagrana e zenzero ci serviranno:

1 litro di succo di melagrana;

1 etto di zenzero fresco;

3 etti di zucchero di canna;

succo di limone;

20 grammi di amido di mais.

Iniziamo schiacciando i semi della melagrana per ricavarne il succo. Filtriamolo con un colino e poi passiamolo in una pentola abbastanza capiente. Aggiungiamo anche il succo di limone e lo zucchero e iniziamo a cuocere a fiamma bassa. Uniamo l’amido di mais e mescoliamo.

A circa metà cottura inseriamo anche lo zenzero tagliato a fettine sottili. Assaggiamo via via e quando siamo soddisfatti del risultato e della consistenza spegniamo il fuoco. Passiamo la marmellata in vasetti di vetro sterilizzati e facciamola riposare per un giorno in un luogo fresco e asciutto.

Siamo pronti per goderci la nostra sana e gustosa colazione.

