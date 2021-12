Siamo ufficialmente arrivati al momento delle grandi mangiate natalizie. Tra poche ore le nostre tavole si riempiranno di pietanze prelibatissime e di piatti a cui sarà difficile resistere. Purtroppo, però, questi piatti non sono soltanto buonissimi. Spesso sono anche difficili da digerire e rischiano di appesantirci più del dovuto. Per nostra fortuna esistono in natura prodotti che potrebbero darci una mano a smaltire anche i piatti più “impegnativi”. E pochi lo sanno ma aggiungere questa spezia al caffè potrebbe rivelarsi davvero utile per digerire i pesanti pranzi natalizi. Vediamo di che si tratta e come preparare la nostra bevanda digestiva. Premettendo, ovviamente, che questa ricetta non potrà sostituire l’eventuale bisogno di farmaci ed è un rimedio completamente naturale.

Nel nostro Paese bere il caffè è un’abitudine e un vero e proprio rito sociale. Un’abitudine che, se trattata con moderazione, potrebbe portare insospettabili benefici alla nostra salute.

In realtà sul caffè si dibatte molto nella comunità scientifica e ogni giorno vengono pubblicati studi su benefici e controindicazioni. Su una cosa, però, la scienza sembra concorde. Se assunto senza esagerare, il caffè potrebbe aiutare sensibilmente la digestione, poiché stimolerebbe la secrezione della bile e dei succhi gastrici. Dovremmo consumarlo sempre con moderazione perché potrebbe interferire con alcuni farmaci, ma se il medico ci dà l’ok potremmo sfruttarne le proprietà digestive.

C’è anche un altro alimento che usiamo spesso in cucina dalle ottime proprietà digestive: lo zenzero. Questa spezia sembrerebbe avere un buon impatto sulla digestione e sulla protezione della mucosa gastrica e di quella intestinale. Anche in questo caso dobbiamo consultare un esperto prima di consumarlo. Lo zenzero potrebbe aumentare troppo la secrezione di bile e interagire con alcuni medicinali di uso comune.

Ma se non ci sono controindicazioni e riceviamo l’ok, possiamo abbinare caffè e zenzero. Vediamo come.

Come prepararlo

Nel lontano Yemen il caffè allo zenzero è una delle bevande più conosciute. Ma possiamo prepararlo facilmente anche a casa.

Per prepararne 4 tazzine ci serviranno:

30 grammi di caffè in polvere;

30 grammi di zucchero di canna;

200 ml d’acqua;

10 grammi di zenzero tritato.

Prendiamo un comune pentolino e mettiamo tutti gli ingredienti a bollire. Togliamolo dal fornello e non appena inizia a raffreddarsi, ripetiamo l’operazione. Due o tre volte dovrebbero essere sufficienti a ottenere un composto omogeneo.

Quando siamo soddisfatti del risultato, togliamo dal fuoco e lasciamo riposare per un paio di minuti. Ci servirà per far depositare le polveri sul fondo. Se vogliamo velocizzare le operazioni, possiamo anche filtrare con un colino.

