Noi italiani che amiamo la cucina, utilizzando la nostra famosa creatività, riusciamo anche a riciclare gli avanzi della tavola con estrema qualità. Mentre ci sono cucine internazionali che non prendono nemmeno in considerazione questa cosa, l’arte del riciclo culinario è tipicamente italica. E funziona davvero bene e potrebbe essere anche davvero salutare. Considerando, infatti che molti di noi, riciclano le verdure cotte per creare delle fantastiche frittate, dei minestroni salutari e delle torte salate davvero speciali. Proprio di queste ultime ci occuperemo, visto che abbonderanno in queste ore sulle nostre tavole. Vediamo come resistere a questa sublime torta salata che delizierà i commensali riciclando intelligentemente gli avanzi delle feste.

Un rotolo di pasta sfoglia e via libera al riciclo

Per la creazione di questa torta salata semplicissima ma gustosa, ci serviremo del classico rotolo di pasta sfoglia. Preso quello, tutto il resto sarà abilmente riciclato dagli avanzi dei giorni precedenti. Nello specifico della nostra ricetta, ecco cosa riciclare:

1 rotolo di pasta brisè;

melanzane;

zucchine;

cipolla;

peperoni;

2 uova, di cui gli albumi;

mozzarella o formaggio filante;

sale e pepe;

pane grattato;

erbe aromatiche o spezie come la cannella e il curry.

Come resistere a questa sublime torta salata che delizierà i commensali riciclando intelligentemente gli avanzi delle feste

Per la torta potremmo avere già tutto pronto, forse tranne la cipolla, che taglieremo a fettine e prepareremo nella classica versione del soffritto. A questo, aggiungiamo le verdure in nostro possesso. Abbiamo ipotizzato la presenza di quelle più comuni sulle tavole di questi giorni. Considerando anche come riescono ad amalgamarsi tra di loro per gusto e sapore. Nulla, però ci vieta, ad esempio di inserire le classiche patate.

Srotoliamo comunque il nostro rotolo di pasta sfoglia e adagiamolo sulla teglia del forno, protetta dalla carta.

A questo punto, sbattiamo gli albumi, mettiamoci del sale, del pepe e qualche spezia o erbetta aromatica a nostro piacere. Inseriamo anche il formaggio e rovesciamo il tutto all’interno della pasta sfoglia. Copriamo la torta con un velo di pane grattato e inforniamo per una mezz’oretta a 200 °.

Difficilmente la torta salata supera la boa delle 24 ore. Nel senso che piace così tanto che va di solito spazzata via in pochissimo tempo. Nel caso in cui però ne rimanga un pezzo, ricordiamo di conservarla in un contenitore ermetico al massimo per 48 ore. In alternativa, soprattutto se ci sono solamente le verdure, possiamo congelarla e riproporla scaldata e piacevolissima in un’altra situazione.

