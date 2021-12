Sciarpe, cappelli, borse, gioielli, occhiali fanno tutti parte di quella vasta gamma di dettagli che in un look fanno la differenza.

In particolare la moda 2022 dice basta a look monotoni e monocromatici e dice sì ad accessori eccentrici e dalle grandi dimensioni.

Sono questi gli accessori invernali che tornano di moda dagli anni ‘50 immancabili nei look 2022 che stanno facendo impazzire tutte

Ancora molto sottovalutati gli accessori, ci permettono di personalizzare il nostro look rendendolo unico. La cura del dettaglio è infatti un modo geniale per parlare indirettamente anche della nostra personalità. Attraverso la scelta degli accessori infatti è possibile esprimere le sfaccettature del proprio carattere.

Gli orecchini che completano lo stile

Oltre alle classiche borse nell’inverno 2022 si punta molto sugli orecchini. Non i classici punti luce o orecchini mini, ma orecchini di grandi dimensioni e dallo stile più etnico possibile.

Infatti mentre molti sono ancora legati all’idea che gli orecchini grandi possano essere indossati solo in estate, la moda li propone come contorno e carattere di outfit invernali. Dunque sì ai maxi orecchini, anche se un po’ scomodi, perché tendono ad impigliarsi in sciarpe e cappelli. Ma che donano luce e carattere agli outfit invernali tendenzialmente tristi e monocolore.

Per chi invece ama la praticità niente paura, perché potrà rifarsi ad una lontana moda anni ‘50 più attuale che mai, gli orecchini a bottone. Via libera ad orecchini color oro e dall’aspetto vintage, ideali per rendere i look eleganti e raffinati.

Possiamo scegliere i nostri orecchini non solo in base al gusto, ma anche in base al nostro taglio di capelli. In merito a ciò potremmo pensare di rifarci alla moda del momento, infatti sta spopolando questo taglio di capelli adatto ad ogni viso richiestissimo ai parrucchieri perché sta bene a tutte anche a 50 anni. Sì anche a fermagli per capelli scintillanti arricchiti con perle e Swarovski.

Di moda anche le maxi bag monocolore e a fantasie per impreziosire i look rendendoli adatti sia a serate scintillanti che a look casual e street style.

