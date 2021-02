I lettori particolarmente appassionati sapranno sicuramente cos’è il caffè mocha. Molto amato dalle influencer e food blogger sui social, è un golosissimo drink a base di caffè e latte conosciutissimo anche in Italia. Basta ordinare al bar di fiducia un buon mocaccino per gustarlo, magari postando qualche bella foto su Instagram a corredo. Un trend ormai avviato e notissimo.

Ebbene, la redazione di ProiezionidiBorsa ha scovato una ricetta semplice e gustosissima per godersi un ottimo mocaccino al caramello nel salotto di casa propria. Ecco la ricetta per gustarsi un’ottima tazza di mocaccino al caramello direttamente a casa. Bastano pochi, semplici ingredienti e un po’ di gusto nel guarnire il servizio. Una variante piacevolissima che incanterà anche gli ospiti del pomeriggio, per un’ora del tè – anzi, del mocaccino! – indimenticabile.

Gli ingredienti, come detto, sono semplicissimi. Una tazzina di cioccolato al latte o fondente a piacere, sciolto a bagnomaria; un’altra tazzina di caramello liquido; una tazza di latte caldo; 2 tazzine di caffè espresso; panna montata; zucchero a velo vanigliato; e infine alcuni riccioli o gocce di cioccolato per guarnire.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Il procedimento è semplicissimo, richiede solo pochi minuti e permetterà di fare una figura eccezionale. Oppure di regalarsi una coccola pomeridiana sempre piacevole soprattutto nei pomeriggi invernali più freddi.

Ecco la ricetta per gustarsi un’ottima tazza di mocaccino al caramello direttamente a casa

In una tazza alta – di vetro, per favorire l’effetto scenico – versiamo per primo il cioccolato sciolto a bagnomaria. La differenza tra fondente e al latte è tutta lasciata al gusto personale. Subito dopo va versato il caramello liquido. Per terzo ingrediente aggiungiamo il latte caldo, possibilmente schiumato. Aiutandoci con un cucchiaio girato sul dorso, versiamo anche le 2 tazzine di caffè in modo che non si mischi troppo col latte. Il segreto del servizio è infatti non mischiare mai il composto. Grazie al cucchiaio il caffè scivolerà docilmente sotto la schiuma del latte creando uno splendido effetto. In cima guarniamo con la panna montata o spray, una spolverata di zucchero a velo vanigliato e i riccioli di cioccolato fondente. Servire caldo per una merenda tutta da instagrammare!